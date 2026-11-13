Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới 14/11

Qua đó, góp phần phát hiện sớm, phòng ngừa biến chứng của căn bệnh đang ảnh hưởng đến khoảng 8 triệu người trưởng thành tại Việt Nam.

Tại thành phố Đà Nẵng, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống các bệnh không lây nhiễm và chủ động chăm sóc sức khỏe, Trạm Y tế xã Phước Trà phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng triển khai lấy mẫu khảo sát đái tháo đường lần thứ 2. Đồng thời lồng ghép hoạt động truyền thông trực tiếp về phòng chống bệnh không lây nhiễm, lợi ích và cách sử dụng muối i-ốt trong bữa ăn hằng ngày.

Thông qua hoạt động khảo sát, người dân được tiếp cận các thông tin cần thiết về bệnh đái tháo đường, các yếu tố nguy cơ và tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, theo dõi sức khỏe định kỳ. Cán bộ y tế hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng bệnh thông qua chế độ ăn uống hợp lý, tăng cường hoạt động thể lực, duy trì cân nặng phù hợp và thực hiện khám sức khỏe định kỳ. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường hoặc nguy cơ mắc bệnh cần được tư vấn, hướng dẫn theo dõi và khám tại cơ sở y tế theo quy định.

Trạm Y tế xã Tam Mỹ cũng tổ chức truyền thông trực tiếp để người dân trên địa bàn chủ động phòng ngừa đái tháo đường. Theo đó, khuyến cáo mọi người ăn uống lành mạnh, như tăng cường rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ; hạn chế đồ ngọt, nước uống có đường và thực phẩm nhiều chất béo; tăng cường vận động, trong đó duy trì hoạt động thể lực phù hợp, cố gắng vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày nếu sức khỏe cho phép; duy trì cân nặng hợp lý; tránh thuốc lá, hạn chế rượu bia; khám sức khỏe định kỳ, chủ động kiểm tra đường huyết theo hướng dẫn của nhân viên y tế, đặc biệt đối với người có yếu tố nguy cơ.

Trạm Y tế xã Tam Mỹ khuyến cáo người dân đừng đợi đến khi có dấu hiệu bất thường mới quan tâm đến sức khỏe.