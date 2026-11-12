Cựu Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa 171 tỷ đồng liên quan gì đến vụ án Công ty Free Land?

Như Báo CAND đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố bị can Vũ Minh Lý (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Free Land) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Trốn thuế”.

Trong vụ án, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũ (tỉnh Đồng Nai đã hợp nhất với tỉnh Bình Phước, nay là thành phố Đồng Nai) Đinh Quốc Thái và 4 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) gồm: Trần Văn Vĩnh, Phan Thị Mỹ Thanh, Võ Văn Chánh và Nguyễn Quốc Hùng.

Bị can Nguyễn Thị Giang Hương, cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (cũ).

Một số cựu cán bộ khác của Đồng Nai (cũ) cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án này, trong đó có bị can Nguyễn Thị Giang Hương (cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cũ). Thời điểm phạm tội, bị can Giang đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.

Năm 2024, Nguyễn Thị Giang Hương từng bị một nhóm lừa đảo công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 171 tỷ đồng. Sau đó, Hương bị kỷ luật vì kê khai tài sản không trung thực.

Trong vụ án này, Hương bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) Đinh Quốc Thái đã bị xử phạt 9 năm tù trong vụ án xảy ra tại ﻿Công ty AIC.

Theo kết luận điều tra, năm 2020, Hương là thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Đồng Nai, đồng thời tham gia thẩm định giá đất cho Công ty Free Land. Quá trình tính tiền sử dụng đất đối ứng dự án Vành đai 3, Vũ Minh Lý đã thỏa thuận đưa tiền cho Đỗ Đình Ngoan, định giá viên của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, nhằm xác định giá đất thấp.

Lý liên hệ bị can Nguyễn Quốc Hùng, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất, đề nghị giảm giá đất để Công ty Free Land giảm số tiền phải nộp ngân sách Nhà nước.

Sau đó, Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo các thành viên Hội đồng thẩm định, trong đó có Nguyễn Thị Giang Hương thực hiện việc giảm giá đất.

Ngoài ra, do sự chỉ đạo của bị can Đinh Quốc Thái và vi phạm của một số cán bộ khác ở tỉnh Đồng Nai (cũ), giá đất giao cho Công ty Free Land bị tính sai, gây thiệt hại của Nhà nước hơn 117 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty Free Land còn có hành vi trốn thuế gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thị Giang Hương gây thiệt hại 48,1 tỷ đồng trong số thiệt hại 117 tỷ đồng tiền định giá đất thấp. Ngoài sai phạm trong quá trình thẩm định giá đất, kết luận điều tra còn đề cập những khoản tiền bà Nguyễn Thị Giang Hương còn nhận tiền từ Vũ Minh Lý.

Theo đó, trong quá trình xác định giá đất, năm 2019, Lý đã đưa cho Hương 700 triệu đồng. Mục đích của khoản tiền này là hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng của huyện Nhơn Trạch và hỗ trợ Hương đi chữa bệnh, không liên quan đến việc xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất cho Công ty Free Land.

Ngoài ra, thông qua nhân viên Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Hương còn nhận 400 triệu đồng từ Lý để chuyển cho 4 người liên quan đến quá trình xác định giá đất gồm: Nguyễn Ngọc Thường, khi đó là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai (cũ); Nguyễn Hồng Quế, Nguyễn Văn Tạc và Lê Văn Tân, cán bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai (cũ).

Hương khai đã đưa tiền cho cả bốn người trên. Tuy nhiên quá trình điều tra, duy nhất Nguyễn Ngọc Thường thừa nhận đã nhận 100 triệu đồng vào lần định giá đất thứ ba. Ba người còn lại không thừa nhận đã cầm tiền từ Hương.