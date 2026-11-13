Nỗi đau người phụ nữ nghèo mất con, chồng bệnh tật

Gia cảnh khó khăn

Dù biến cố đã xảy ra hơn một tháng, căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Quế ở thôn Chùa, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ vẫn chìm trong không khí tang thương.

Chị Quế thắp hương cho con trai.

Trên bàn thờ, khói hương nghi ngút quanh di ảnh Nguyễn Văn Hải (SN 2008), con trai chị Quế. Chàng trai vừa bước sang tuổi 18, đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, vừa nhận lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự, phía trước còn biết bao dự định, ước mơ. Vậy nhưng tất cả đã khép lại sau một vụ tai nạn giao thông.

Gia đình chị Quế có ba người con, hai con gái đã lập gia đình, nhưng hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Hải là con út, cũng là người con trai duy nhất, niềm hy vọng và chỗ dựa tinh thần của bố mẹ.

Cuộc sống vốn không dư dả, nhưng chị Quế vẫn tần tảo làm lụng, chắt chiu từng đồng để nuôi các con ăn học, mong các con có tương lai tốt đẹp hơn. Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập xuống vào năm 2020, khi chồng chị là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1974) bị tai biến, phải phẫu thuật mở sọ giải áp.

Sau đó là chuỗi ngày chạy vạy khắp nơi để cứu chữa cho anh Hùng. Khoảng 4 tháng mòn mỏi chờ đợi, hy vọng, anh Hùng được ghép lại sọ. Bao nhiêu tiền tích cóp được đều dồn vào viện phí, thuốc men, không đủ lại phải vay mượn thêm.

Sau thời gian dài điều trị, anh Hùng được đưa về nhà nhưng những di chứng nặng nề vẫn đeo bám. Hơn nửa năm tập vật lý trị liệu, sức khỏe có phần cải thiện nhưng chân tay vẫn co quắp, đi lại và sinh hoạt đều cần người hỗ trợ. Mỗi khi trái gió trở trời, những cơn đau lại hành hạ. Có lúc bệnh tình diễn biến thất thường, anh không kiểm soát được hành vi, khiến việc chăm sóc càng thêm vất vả.

Tần tảo chăm chồng, nuôi con

Từ ngày chồng đổ bệnh, mọi gánh nặng gia đình gần như dồn cả lên đôi vai người phụ nữ sinh năm 1982.

Sau tai biến năm 2020, anh Hùng bị di chứng nặng nề, mọi sinh hoạt đều do chị Quế lo liệu.

Không thể đi làm xa vì phải chăm sóc chồng, chị Quế chỉ tranh thủ làm ruộng, trồng rau, chăn nuôi và nhận thêm những công việc thời vụ khi có người thuê. Thu nhập ít ỏi, trong khi mỗi tháng gia đình phải dành từ 3 - 4 triệu đồng mua thuốc điều trị cho anh Hùng, chưa kể chi phí đi viện thăm khám định kỳ.

Ông Nguyễn Quốc Chính, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Chùa cho biết, sau khi bị tai biến, sức khỏe anh Hùng suy giảm nghiêm trọng, không còn khả năng lao động. Vì vậy, chị Quế vừa phải chăm chồng, vừa tìm cách xoay xở nuôi các con trưởng thành.

"Ở nhà, Hải là người con ngoan. Những ngày không phải đến trường, Hải thường ở nhà phụ mẹ chăm sóc bố. Có con trai đỡ đần, chị Quế mới tranh thủ đi phụ hồ, làm thuê. Hải không chỉ là đứa con ngoan mà còn là người chia sẻ những nhọc nhằn, là niềm an ủi để người mẹ có thêm nghị lực vượt qua những tháng ngày khó khăn", ông Chính cho hay.

Gạt nước mắt, chị Quế kể: "Từng đồng tiền công, từng mớ rau, con gà tôi đều chắt chiu, dành dụm cho gia đình và việc học của các con. Chỉ mong các con trưởng thành, có công việc ổn định, để cuộc sống gia đình bớt cơ cực. Vậy mà giờ đây…".

Dang dở ước mơ tuổi 18

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hải có nhiều dự định cho tương lai. Em đã nhận lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự và viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

"Nhìn con trai háo hức với dự định phía trước, tôi vừa thương vừa mừng. Bởi tôi hiểu, sau những năm tháng chứng kiến bố bệnh tật, mẹ vất vả ngược xuôi, Hải đã sớm biết nghĩ cho gia đình. Cháu bảo đi nghĩa vụ về, sẽ tìm việc làm ổn định để phụ mẹ chăm bố. Tôi nghe con nói mà thương lắm. Nhưng giờ thì ước mơ của cháu mãi dang dở rồi", chị Quế bỏ lửng câu nói, nước mắt lại trào ra.

Theo lời kể của chị Quế, tối 3/10/2026, trên đường trở về nhà, Hải không may gặp tai nạn giao thông và ra đi mãi mãi.

Ngày con ra đi, người mẹ vốn đã quen chịu đựng bao nhọc nhằn, mất mát bỗng chốc như mất đi điểm tựa cuối cùng. Người chồng bệnh tật vẫn cần có người chăm sóc, những lo toan cơm áo chưa từng vơi bớt, nhưng từ nay trong căn nhà nhỏ sẽ không còn tiếng con trai, không còn bóng dáng cậu học trò tranh thủ giúp mẹ chăm bố sau mỗi buổi học.

Với chị Quế, nỗi đau lớn nhất không chỉ là mất đi người con trai út mà còn là không còn cơ hội nhìn thấy con trưởng thành, thực hiện ước mơ khoác áo lính, có công việc ổn định như từng hứa với mẹ.

Ước mơ nhập ngũ còn dang dở, những dự định về một tương lai phía trước cũng mãi dừng lại ở tuổi 18. Người mẹ từng chắt chiu từng đồng, gắng gượng qua bao năm tháng để mong con có một cuộc sống tốt đẹp hơn, giờ chỉ biết ngồi bên di ảnh, gọi tên con trong nỗi nhớ thương.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Quế, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ chị Quế ở Phú Thọ).