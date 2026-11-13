Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 14/11 cập nhật mới nhất

Rời bỏ ngôi nhà đầy bạo lực luôn là quyết định khó khăn nhất với người phụ nữ. Phía sau họ là đòn roi nhưng phía trước lại là nỗi lo không tiền bạc, con nhỏ bơ vơ và sự truy đuổi của người chồng. Khi chưa đủ can đảm tìm đến công an hay chính quyền, chính những cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở và các nhà tạm lánh là nơi đầu tiên đón họ, giúp họ đứng vững.