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Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 14/11 cập nhật mới nhất

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Lịch tạm ngừng cung cấp điện Đà Nẵng ngày mai 14/11 cập nhật 08h00 nngày 13/11 trên website của Điện lực Đà Nẵng. Ảnh: BNEWS

Lịch tạm ngừng cung cấp điện Đà Nẵng ngày mai 14/11 cập nhật 08h00 nngày 13/11 trên website của Điện lực Đà Nẵng. Ảnh: BNEWS

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện, lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai 14/11 cập nhật mới nhất như sau:

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 13/11 cập nhật mới nhất. Nguồn ảnh: PC Đà Nẵng

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 13/11 cập nhật mới nhất. Nguồn ảnh: PC Đà Nẵng

Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 14/11 cập nhật mới nhất

Đỗ Huyền/Bnews/Vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-cat-dien-da-nang-ngay-mai-14-11-cap-nhat-moi-nhat/444174.html