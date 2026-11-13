Bé trai 2 tuổi đau bụng, sốt cao, bác sĩ phát hiện thứ 'đáng sợ'

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 thông tin, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cắt bỏ hoàn toàn khối u mạc treo ruột kích thước 20 x 10 cm cho một bệnh nhi mới 2 tuổi. Đây là trường hợp bệnh lý hiếm gặp, đòi hỏi phải được chẩn đoán và can thiệp kịp thời để tránh những biến chứng nguy hiểm.

Bệnh nhi là bé trai 2 tuổi, trú tại xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 trong tình trạng đau bụng, đi cầu lỏng kèm sốt cao.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2

Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm ổ bụng và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, các bác sĩ phát hiện hình ảnh một khối kích thước lớn trong ổ bụng.

Sau khi trực tiếp thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng khảo sát cần thiết, BSCKII Trần Văn Hiền – Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp nhận định đây là khối u mạc treo ruột.

Theo bác sĩ, u mạc treo ruột là bệnh lý ít gặp, thường được ghi nhận ở người trưởng thành hoặc trẻ lớn. Việc phát hiện khối u có kích thước lớn ở bệnh nhi mới 2 tuổi là trường hợp đáng chú ý.

Trước tình trạng khối u có kích thước lớn, tiềm ẩn nguy cơ chèn ép các cơ quan trong ổ bụng và gây biến chứng, các bác sĩ đã hội chẩn, thống nhất lựa chọn phẫu thuật là phương pháp điều trị tối ưu nhằm loại bỏ triệt để khối u.

Sau gần 1 giờ, ê-kíp phẫu thuật đã bóc tách và cắt bỏ hoàn toàn khối u mạc treo ruột kích thước 20 x 10 cm. Qua trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi ổn định, phục hồi tốt và đã xuất viện sau điều trị.

Theo BSCKII Trần Văn Hiền, u mạc treo ruột là bệnh lý hiếm gặp, với tỉ lệ mắc ước tính khoảng 1/100.000 đến 1/27.000 người.

Bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, thường gặp nhất trong độ tuổi 20–40 và có tỉ lệ mắc ở nữ giới cao hơn nam giới. Các khối u mạc treo ruột lành tính thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi người bệnh sờ thấy khối bất thường ở bụng hoặc qua thăm khám, chẩn đoán hình ảnh.

Khi phát triển với kích thước lớn, khối u có thể gây chèn ép ruột non, xoắn ruột, rối loạn lưu thông máu, thậm chí gây hoại tử ruột và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Qua trường hợp bệnh nhi trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ. Khi trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường như đau bụng kéo dài hoặc tái diễn, bụng chướng, nôn ói nhiều lần, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài…, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán.