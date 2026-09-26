Cội nguồn sức mạnh

PGS.TS Trần Đình Huỳnh

Nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ngăn chặn thông tin xấu độc

Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu xây dựng và củng cố “thế trận lòng Dân” càng trở nên cấp thiết, nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ bên trong. Đại hội XIV của Đảng tiếp tục chỉ rõ những hoạt động chống phá ngày càng tinh vi, phức tạp của các thế lực thù địch, phản động; trong đó không gian mạng là môi trường chúng lợi dụng để tuyên truyền, lôi kéo, kích động, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tác động đến tư tưởng, niềm tin của Nhân dân.

Theo tôi, phải nâng cao khả năng nhận diện, kiểm chứng và “miễn nhiễm” trước thông tin xấu độc cho người dân, cần kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chính xác, dễ tiếp cận; tăng cường đối thoại, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm ngay từ cơ sở. Đồng thời, cán bộ, đảng viên phải chủ động tuyên truyền những thông tin tích cực, thuyết phục, lấy sự thật và hiệu quả thực tiễn để phản bác những luận điệu xuyên tạc. Tuy nhiên, chống lại thông tin xấu độc chỉ là một mặt của xây dựng thế trận lòng Dân. Căn cơ nhất vẫn là chăm lo đời sống Nhân dân, củng cố niềm tin xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thượng tá Nguyễn Hồng Quang

Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Vĩ

Giữ vững chủ quyền từ sức dân

Đồn Biên phòng Sơn Vĩ phụ trách hơn 17 km đường biên với 35 cột mốc. Trên 80% dân số của xã là đồng bào Mông, địa hình hiểm trở, cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn, các loại tội phạm ngày càng hoạt động tinh vi, khó lường, là thách thức lớn trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Trước thách thức đó, chúng tôi xác định “thế trận lòng Dân” là nền tảng cốt lõi. Mỗi người dân, mỗi bản làng đều là một “cột mốc sống” để giữ vững biên cương. Thực hiện phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc), cán bộ, chiến sĩ luôn bám bản, thấu hiểu khó khăn và đồng hành cùng bà con trên các lĩnh vực. Chính tình đoàn kết keo sơn ấy đã giúp mỗi người dân Sơn Vĩ tự nguyện trở thành “tai mắt” cho Bộ đội Biên phòng, chủ động cung cấp tin báo, tham gia tuần tra bảo vệ cột mốc và giữ gìn an ninh biên giới.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Mùi

Phó Chủ tịch UBND xã Thàng Tín

Lấy Dân làm gốc

Tôi cho rằng xây dựng “thế trận lòng Dân” trước hết phải bắt đầu từ việc chăm lo đời sống và tạo dựng niềm tin trong Nhân dân. Khi người dân có cuộc sống ổn định, có sinh kế bền vững, con em được học hành, các nhu cầu thiết yếu được bảo đảm thì bà con sẽ thêm tin tưởng, đồng thuận và tích cực cùng cấp ủy, chính quyền giữ đất, giữ bản, giữ gìn đường biên, mốc giới. Do đó, Đảng bộ xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, tập trung vào chuyển đổi số, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ sinh kế, tín dụng chính sách, xây dựng nông thôn mới...

Đồng thời, phân công phụ trách chi bộ; các chi bộ phân công đảng viên phụ trách từng hộ, từng nhóm hộ. Cán bộ, đảng viên phải trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn chuyển đổi sản xuất và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Khi lòng Dân đồng thuận, chính quyền gần Dân, khối đại đoàn kết được phát huy, đó sẽ là sức mạnh vững chắc để giữ gìn bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Đồng chí Phạm Thị Linh,

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nhữ Khê

Đồng thuận tạo nên sức mạnh

Chúng tôi xác định phải gần Dân, hiểu Dân, lắng nghe Dân và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Người có uy tín, trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên trở thành những hạt nhân tuyên truyền, vận động, đưa chủ trương đến từng gia đình, tạo đồng thuận từ cơ sở. Sự đồng thuận ấy được thể hiện bằng những việc làm cụ thể như: Tham gia tổ tự quản, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng; giữ gìn an ninh tổ dân phố, bảo vệ môi trường, giúp nhau phát triển sinh kế, xây dựng văn hóa khu dân cư...

Khi mỗi người dân đều thấy rõ trách nhiệm của mình với bản làng, sức Dân sẽ được quy tụ thành sức mạnh cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc để giữ vững trận địa an ninh và phát triển bền vững.

Ông Thào Mí Dia

Trưởng thôn Thâm Luông, xã Du Già

Điểm tựa bình yên

Với vai trò Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, tôi hiểu rằng niềm tin của bà con chỉ thực sự bền chặt khi mọi việc đều dựa vào Dân, bàn bạc công khai và chăm lo thiết thực cho đời sống của Dân. Từ vận động chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, xóa bỏ hủ tục cho đến phát triển kinh tế, chính quyền phải luôn gần Dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng từ sớm. Khi đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên, người dân sẽ thêm yêu gắn bó với xóm bản, tự giác tham gia các mô hình tự quản. Niềm tin ấy chính là màng lọc vững chắc nhất để ngăn chặn nguy cơ phức tạp từ cơ sở, giữ trọn sự bình yên cho quê hương.