Sự kiện nổi bật tuần từ 21-26/9

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 25/9. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhiều hoạt động tổ chức Trung thu cho thiếu nhi

Hưởng ứng Tết Trung thu, các hoạt động chăm lo trẻ em được triển khai rộng khắp trên cả nước, từ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến các xã đảo. Bên cạnh thăm hỏi, tặng quà, nhiều chương trình tổ chức khám, chữa bệnh, phẫu thuật miễn phí, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo không khí Trung thu vui tươi, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành và cộng đồng đối với trẻ em.

Sáng 25/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm, tặng quà các bệnh nhi tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều; trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và động viên các em đang điều trị. Thủ tướng đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục dành sự quan tâm, chăm sóc tốt nhất cả về thể chất và tinh thần cho bệnh nhi.

Chiều 25/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, động viên bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh; trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và 100 phần quà cho các bệnh nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, trao quà Trung thu tặng thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội, động viên các em học tập, rèn luyện và đề nghị đội ngũ chăm sóc tiếp tục tạo môi trường yêu thương, an toàn, trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho trẻ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và 50 suất quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, động viên bệnh nhi điều trị dài hạn tại Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103...

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa

Ngày 21/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành về phát triển giáo dục và đào tạo., sáng 21/9. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng nêu rõ, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc, nhưng đến đầu năm học vẫn còn thiếu trên 776.000 bản, chiếm khoảng 0,31%. Thủ tướng đánh giá nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết liệt giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách trước ngày 25/9, rà soát đến từng cơ sở giáo dục, từng học sinh, không để học sinh đi học mà không có sách; đồng thời làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, xây dựng bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029, đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, quản lý bản quyền và kiểm soát chi phí. Mục tiêu là miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh từ năm học 2029-2030, nếu điều kiện cho phép sẽ thực hiện sớm hơn.

Thủ tướng cũng yêu cầu bảo đảm chất lượng, an toàn bữa ăn trường học; chủ động đủ trường, lớp, giáo viên; tiếp tục hoàn thiện hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp và chuẩn bị tốt các điều kiện cho những năm học tiếp theo.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên thứ 6, đợt 2: Xem xét 27 dự án luật, nghị quyết quan trọng

Trong tuần từ 21-25/9/2026, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức đợt 2 Phiên họp thứ 6 với khối lượng công việc lớn, cho ý kiến về 27 dự án luật, nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực then chốt như y tế, an ninh mạng, tư pháp, sở hữu trí tuệ, bảo hiểm xã hội và tài nguyên biển.

Quang cảnh phiên họp, sáng 25/9. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Sáng 21/9, phiên họp bắt đầu với các dự án Luật sửa đổi Luật Điện lực, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và Luật Hiến ghép mô, bộ phận cơ thể người. Các ngày tiếp theo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo, Luật Thuế, Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh điện tử, Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Sở hữu trí tuệ ba dự án hình sự quan trọng gồm Bộ luật Hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự...

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi phải bảo đảm nguyên tắc mở rộng chính sách nhưng không phát sinh rủi ro, bảo đảm hiệu quả, an toàn quỹ; việc sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ lần này tập trung chuyển trọng tâm từ "bảo hộ quyền" sang "tài sản hóa, thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ", đồng thời thích ứng với kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI); Luật An ninh dữ liệu phải trở thành công cụ chiến lược thay vì rào cản.

Việt Nam cử Bệnh viện dã chiến và Đội Công binh lên đường gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Abyei.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 gồm 63 quân nhân, thực hiện nhiệm vụ thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Phái bộ UNMISS ở Bentiu, Nam Sudan. Đội Công binh số 5 gồm 184 cán bộ, nhân viên, lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA ở khu vực Abyei. Hai đơn vị đã hoàn thành chương trình huấn luyện toàn diện về chuyên môn, ngoại ngữ, nghiệp vụ gìn giữ hòa bình và các kỹ năng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Quốc kỳ, Quyết định cử đi thực hiện nhiệm vụ và bức tranh "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" cho hai đơn vị. Sau hơn 12 năm tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã cử hơn 1.600 lượt sĩ quan, cán bộ, nhân viên tham gia, từng bước mở rộng lực lượng, lĩnh vực và địa bàn, được Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế ghi nhận.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu hai đơn vị giữ vững bản lĩnh, đoàn kết, kỷ luật, chấp hành quy định của Liên hợp quốc và pháp luật nước sở tại, bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng hai đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Việc Việt Nam cử các đơn vị tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ cho thấy chúng ta ngày càng chủ động, thực chất và có trách nhiệm trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đồng thời góp phần khẳng định uy tín, trách nhiệm và hình ảnh Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung giả quy mô lớn

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm giả quy mô lớn. Các đối tượng mua viên hoàn, nguyên liệu không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam đóng gói, giả danh hàng nhập khẩu để đưa ra thị trường.

Qua khám xét 8 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, lực lượng Công an thu giữ 10.000 hộp An Cung, khoảng 300kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn 1 triệu viên; gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả thuộc 64 mã hàng, cùng nhiều nguyên liệu, máy móc, thiết bị, tổng khối lượng ước tính hơn 1.000 tấn. Đáng chú ý, viên hoàn được xác định chủ yếu sử dụng bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, là đầu mối tổ chức sản xuất, cung cấp hàng hóa. Một hộp An Cung giả có giá hoàn thiện khoảng 105.000 đồng nhưng qua nhiều tầng trung gian được bán tới người tiêu dùng gần 3 triệu đồng. Đối tượng khách hàng chủ yếu là người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, huyết áp.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; đồng thời khởi tố thêm 7 bị can trong vụ mỹ phẩm giả và bổ sung quyết định khởi tố Nguyễn Thanh Phương Tuyền về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.

Vụ án cho thấy hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả đang diễn biến phức tạp, với phương thức làm giả ngày càng tinh vi, đặc biệt nguy hiểm khi nhắm vào các sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe. Việc xử lý nghiêm các đường dây này là cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời tăng tính răn đe đối với hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả.