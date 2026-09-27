Người Việt ở Bangkok: 26 năm mới gặp trận lụt 'chưa từng thấy'

Sáng 26/9, con đường lớn trước nhà chị Đỗ Thùy (sinh năm 1979, sống tại quận Suan Luang, Bangkok) mới ngập đến đầu gối. Nhưng tới khoảng 17h cùng ngày, nước đã lên ngang hông người lớn, tràn cả vào tầng 1 nhà chị.

Chị Thùy cùng 3 con khẩn trương di chuyển đồ đạc lên tầng 2, hốt hoảng trước tốc độ ngập lụt ở khu vực.

"Trời mưa liên tục 3 ngày đêm rồi, lúc to lúc nhỏ nhưng không khi nào tạnh. Nếu nước còn dâng cao nữa, không biết chúng tôi xoay xở thế nào", chị lo lắng nói với Tri Thức - Znews.

Cảnh tượng chưa từng thấy

Thủ đô Thái Lan đang đối mặt tình trạng ngập lụt nghiêm trọng sau 3 ngày mưa lớn liên tục, khiến chính quyền thành phố phải ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận. Theo Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt, lượng mưa từ cuối ngày 24/9 tạo ra khoảng 30 triệu m3 nước, trong đó khu vực phía đông chịu ảnh hưởng nặng nề.

Chuyển tới Thái Lan sinh sống 26 năm nay, chị Thùy cho biết chưa từng chứng kiến trận lụt nào nặng như lần này. Ngay cả ở đợt lũ lịch sử năm 2011, nhà chị cũng chỉ bị nước vào tới sân.

Nước từ ngoài đường nhanh chóng tràn vào nhà chị Thùy trong ngày 26/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Do giao thông tê liệt, 3 con của chị Thùy phải tạm nghỉ học, chị cũng không thể kinh doanh hàng ăn như bình thường. Thậm chí, lương thực dự trữ trong nhà cũng không còn nhiều.

"Lúc đầu tôi cũng chủ quan, nghĩ ngập sẽ không nghiêm trọng tới vậy nên tới đâu tính tới đó, gần nhà cũng có siêu thị. Không ngờ sáng nay, tôi ra mua đồ thì phát hiện mọi người đã gần như vét sạch để tích trữ cả rồi", chị nói, cho biết chỉ mua được ít mì ăn liền và cá hộp.

Suốt hôm 26/9, chị Thùy cũng liên tục nhận tin nhắn, điện thoại hỏi thăm từ người thân ở Việt Nam. Chị trấn an mọi người, cho biết trước mắt tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.

Cảnh tượng trước một nhà hàng của anh Đông ở Bangkok, khiến cơ sở phải tạm đóng cửa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong khi đó, tối 25/9, anh Nguyễn Minh Đông (sinh năm 1984) có trải nghiệm nhớ đời khi mất 5 tiếng để di chuyển quãng đường khoảng 13 km từ một điểm hẹn để về nhà, vốn mất 30 phút vào ngày thường. Đường tắc, nhiều đoạn nước ngập làm chết máy, anh cùng dòng xe nhích từng chút một từ khoảng 20h và về nhà khi đồng hồ điểm hơn 1h hôm sau.

Ngày 26/9, anh Đông cũng phải cho đóng cửa cả 3 nhà hàng kinh doanh đồ ăn Việt Nam ở thủ đô Thái Lan vì nhân viên không thể tới chỗ làm, tài xế giao hàng không nhận đơn.

"Ở Thái Lan 13-14 năm nay, chưa khi nào tôi thấy trường hợp ngập nặng như thế này. Tôi không biết khi nào mới ổn định để kinh doanh lại", anh nói.

Thấp thỏm

Sáng 26/9, Võ Thế Vinh (sinh năm 1996, sống tại quận Khlong San) nhận được tin nhắn cảnh báo khẩn cấp của chính phủ Thái Lan về việc các kênh ở Bangkok đang ở mực nước nguy hiểm và có xu hướng tiếp tục dâng lên. Người dân, đặc biệt là những người sống gần kênh rạch hoặc ở khu vực thấp, được khuyến cáo chủ động di chuyển đồ đạc lên vị trí cao hơn và cẩn thận khi di chuyển qua những khu vực có nguy cơ ngập.

Theo anh Vinh quan sát, ở những điểm ngập nặng, nhiều người dân đổ về các cửa hàng tiện lợi như 7-Eleven để tích trữ đồ ăn. Việc di chuyển bằng xe ôm công nghệ, taxi hay đặt đồ ăn, giao hàng gần như bất khả thi vì không có người nhận và giao thông tê liệt.

Ngày 26/9, anh Vinh vẫn di chuyển được vào trung tâm Bangkok nhờ hệ thống tàu điện. Khu vực trung tâm cũng ít nơi ngập nặng hơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tuy nhiên, Bangkok có hệ thống tàu điện BTS và MRT kết nối khá rộng, anh Vinh vẫn có thể di chuyển vào khu trung tâm trong ngày 26/9.

Là nhân viên văn phòng, nhà sáng tạo nội dung, anh thấy may mắn khi tình trạng ngập diễn ra vào cuối tuần, giúp giảm bớt phần nào ảnh hưởng đến việc tới công ty. Khu vực anh sống, mực nước dâng cũng không quá cao.

"Hy vọng tình trạng ngập lụt sớm kết thúc để mọi người trở lại nhịp sống bình thường", anh Vinh chia sẻ.

Sinh sống ở quận Min Buri, chị Kim Liên (sinh năm 1994) cũng may mắn hơn khi khu vực ngập chưa quá nặng, nước cao gần bằng bánh ôtô, các siêu thị, chợ vẫn hoạt động bình thường và đủ đồ dùng. Sau 12 năm ở Bangkok, đây cũng là lần đầu tiên chị Liên thấy nơi này mưa lớn vài ngày đêm liên tục như vậy.

"Hiện tôi chủ yếu làm nội trợ, chăm sóc con tại nhà nên không quá ảnh hưởng cuộc sống, nhưng nhìn nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội bị thiệt hại nặng nề mà xót xa", chị chia sẻ.

Thái Lan ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận, lập nhiều điểm trú ẩn cho người dân. Ảnh: Reuters.

Theo The Nation , chính quyền Bangkok đã thành lập 233 điểm trú ẩn tạm thời tại các trường học với sức chứa tổng cộng 15.000 người. Tính đến ngày 26/9, có 981 người dân đang ở tại các điểm trú ẩn này.

Chính quyền thành phố cũng phối hợp với lực lượng quân đội và Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai sơ tán 36 bệnh nhân nằm liệt giường đến những địa điểm an toàn. Dù chưa ghi nhận tình trạng thiếu lương thực trên diện rộng, chính quyền các quận cũng đang chuẩn bị các suất ăn để phân phát cho những cộng đồng bị ảnh hưởng.

Cơ quan Khí tượng Thái Lan dự báo Bangkok và các tỉnh lân cận có mưa dông trên diện rộng trong ngày 26-27/9, với mưa lớn đến rất lớn tại một số khu vực. Cảnh báo mưa lớn cũng được đưa ra tại 47 tỉnh của Thái Lan.