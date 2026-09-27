Trung Quốc và Mỹ cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD sau hội nghị thượng đỉnh

Theo tuyên bố của Nhà Trắng vào ngày 25/9 (giờ địa phương), việc cắt giảm thuế sẽ áp dụng cho các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ như nông sản, gỗ và mỹ phẩm, cũng như các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ bao gồm thiết bị gia dụng nhỏ, đồ chơi và đồ trang trí.

Nhà Trắng cho biết: "Hai nước đã đạt được sự đồng thuận về các khuyến nghị áp dụng chế độ thuế quan ưu đãi hơn đối với lượng hàng hóa không nhạy cảm trị giá 30 tỷ USD theo cả hai chiều".

Hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày giữa ông Tập và Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc vào ngày 25/9 đã thể hiện tinh thần ngoại giao cá nhân hơn là những đột phá lớn mang tính công khai.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên cũng nhất trí thành lập một hội đồng thương mại và mở rộng kết quả của các cuộc đàm phán trước đó tại Kuala Lumpur.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân trong buổi tiệc trà tại Phòng đỏ của Nhà Trắng hôm 25/9 - Ảnh: Reuters

Thỏa thuận này diễn ra sau động thái của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhằm gia hạn thêm hai tháng lệnh đình chiến thương mại (vốn dự kiến ​​hết hạn vào ngày 10/11), qua đó có thêm thời gian để đàm phán một thỏa thuận thương mại quy mô lớn hơn.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết: "Chuyến thăm lịch sử này đã làm phong phú thêm mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định giữa Trung Quốc và Mỹ, duy trì sự ổn định tổng thể của quan hệ song phương, mở ra một chương mới trong quan hệ Trung-Mỹ, đồng thời sẽ có tác động sâu rộng đến hòa bình và phát triển của thế giới".

Về trí tuệ nhân tạo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Nhà Trắng cho biết hai bên đã nhất trí tổ chức đối thoại về những rủi ro và lợi ích của công nghệ này – với vòng thảo luận tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào tháng 11 – cũng như thiết lập kênh liên lạc để xử lý các sự cố liên quan đến AI.

Nhà Trắng cho biết các nhà lãnh đạo đã thống nhất sử dụng thuật ngữ "siêu trí tuệ" (super intelligence) thay vì "trí tuệ nhân tạo" (artificial intelligence). Trong một tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đánh giá cao việc Washington sử dụng thuật ngữ mới này.

Bộ này cũng cho rằng khi công nghệ AI tiếp tục phát triển, hai bên cần tăng cường trao đổi và nỗ lực đạt được sự đồng thuận phù hợp với những diễn biến mới.

Hai bên cũng nhất trí ủng hộ lẫn nhau trong việc đăng cai hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và hội nghị thượng đỉnh G20, đồng thời lãnh đạo hai nước đều có kế hoạch tham dự các sự kiện do phía bên kia chủ trì.

Về chính sách đối ngoại, cả hai nước cho biết các nhà lãnh đạo đã thống nhất rằng Iran cần thực hiện cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, và không quốc gia hay thực thể nào được phép áp đặt phí quá cảnh trên các tuyến đường thủy quốc tế.