Xã Tây Hồ ra mắt Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc - xanh, sạch - không ma túy

Lãnh đạo xã Tây Hồ trao quyết định thành lập mô hình "Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc - xanh, sạch - không ma túy" tại thôn An Thiện. Ảnh: HỒ QUÂN

Sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Hồ công bố và trao quyết định thành lập mô hình, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể, tổ đoàn kết và đại diện người dân thôn An Thiện ký cam kết thực hiện xây dựng Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc - xanh, sạch - không ma túy.

Để mô hình phát huy hiệu quả, thôn An Thiện quyết tâm không để phát sinh mâu thuẫn nội bộ kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp; không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy.

Đồng thời, phát động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”; phấn đấu 100% người dân trong thôn chấp hành tốt quy ước, nội quy khu dân cư; hơn 90% hộ đạt gia đình văn hóa; đẩy mạnh các phong trào giảm nghèo, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường…