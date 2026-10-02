VN-Index giảm gần 12 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 3.300 tỷ đồng

Sau những nhịp giằng co trong phiên, áp lực bán gia tăng tại nhiều nhóm cổ phiếu khiến VN-Index kết thúc phiên 2/10 trong sắc đỏ. Đáng chú ý, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng với giá trị hơn 3.361 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 2/10, VN-Index chịu áp lực bán ngay từ đầu phiên và có thời điểm lùi về vùng 1.730 điểm. Dòng tiền thận trọng trong khi lực đỡ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn chưa đủ mạnh khiến chỉ số duy trì dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch.

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi mở cửa và có thời điểm giảm sàn. Tuy nhiên, lực cầu gia tăng sau đó giúp mã này thu hẹp đà giảm, thậm chí có lúc đảo chiều tăng trước khi quay lại dưới tham chiếu. PNJ ghi nhận hơn 48,3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trong phiên sáng, cao hơn đáng kể so với nhiều mã khác trên thị trường.

Bước sang phiên chiều, VN-Index có thời điểm hồi phục nhưng không duy trì được đà tăng. Áp lực bán trở lại tại nhiều nhóm cổ phiếu khiến chỉ số tiếp tục giằng co dưới tham chiếu và đóng cửa giảm 11,59 điểm, tương đương 0,66%, xuống 1.737,71 điểm.

Diễn biến VN-Index trong phiên 2/10 (Ảnh: FireAnt).

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục ở mức cao. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 615,76 triệu đơn vị, trong khi khối lượng giao dịch thỏa thuận đạt 213,63 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt 19.176,09 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 90 mã tăng, 216 mã giảm và 50 mã đứng giá.

Xét theo nhóm ngành, năng lượng là nhóm giảm mạnh nhất khi chỉ số ngành mất 2,46%. Hàng loạt cổ phiếu dầu khí đồng loạt đi xuống như BSR giảm 2,87%, PLX giảm 2,32%, OIL giảm 2,21%, PVD giảm 1,91% và PVS giảm 1,47%.

Nhóm công nghệ cũng chịu áp lực điều chỉnh khi giảm 1,72%. FPT giảm 0,96%, GEE giảm 4,2%, ELC giảm 2%, trong khi ST8 và SRB đi ngược xu hướng chung khi lần lượt tăng 6,8% và 7,69%.

Tại nhóm tài chính, chỉ số ngành giảm 1,39%. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm khá mạnh, trong đó VIX mất 2,88%, SSI giảm 2,23%, TCB giảm 2,27%, MBB giảm 2,3%, VPB giảm 1,72%, VND giảm 2,92% và VCI giảm 4,36%. Ở chiều ngược lại, HDB tăng 1,61%.

Sau nhiều phiên gây sức ép lên chỉ số, nhóm bất động sản ghi nhận diễn biến tích cực hơn, dù vẫn có sự phân hóa mạnh giữa các cổ phiếu.

Chỉ số ngành tăng 0,7%, với VIC tăng 1,82% và NVL tăng 0,48%. Trong khi đó, VHM giảm 0,73%, DXG giảm 2,06%, CEO giảm 2,78%, PDR giảm 0,44%, TCH giảm 3,54%, VRE giảm 2,28% và DIG giảm 3,14%.

Một số nhóm ngành khác cũng giảm như viễn thông (-1,27%), công nghiệp (-1,23%), dịch vụ hạ tầng (-1,85%) và hàng tiêu dùng cơ bản (-0,43%). Ở chiều tăng, vật liệu cơ bản tăng 0,52%.

Đáng chú ý, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo áp lực lên thị trường khi giá trị bán ròng trong phiên tăng lên hơn 3.361 tỷ đồng. PNJ bị bán ròng khoảng 1.270 tỷ đồng, HDB khoảng 1.034 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VIC, STB, TCB và VHM cũng nằm trong nhóm chịu áp lực bán từ khối ngoại.

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại tập trung tại một số mã như DGW, FRT, VPL và VPI, song quy mô mua vào thấp hơn đáng kể so với giá trị bán ra.

Như vậy, VN-Index tiếp tục duy trì dưới vùng 1.740 điểm sau phiên giao dịch 2/10, trong bối cảnh độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên bán và áp lực bán ròng của khối ngoại gia tăng.