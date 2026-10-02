Con trai tỷ phú Trần Đình Long sắp chi nghìn tỷ 'bắt đáy' HPG

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long. Ảnh: Nam Khánh.

Theo thông báo gửi HoSE mới đây, ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long, đã đăng ký mua thêm 50 triệu cổ phiếu HPG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 7/10-5/11 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Tạm tính theo thị giá HPG chốt phiên 2/10 ở mức 20.050 đồng/cổ phiếu, ông Minh sẽ phải chi hơn 1.000 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch nói trên.

Hiện ông Trần Vũ Minh sở hữu hơn 230,65 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 2,732% vốn điều lệ Hòa Phát. Nếu mua thành công toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, số cổ phiếu do con trai Chủ tịch Hòa Phát nắm giữ sẽ tăng lên hơn 280,65 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 3,32%.

Đáng chú ý, giao dịch dự kiến diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HPG đang ở vùng giá thấp nhất kể từ tháng 6/2025. Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/10, mã chứng khoán này tạm dừng ở mức 20.050 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 15% so với đầu năm.

Gia đình Chủ tịch Trần Đình Long hiện là nhóm cổ đông lớn tại Hòa Phát. Riêng ông Long đang nắm giữ khoảng 2,178 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,797% vốn tập đoàn. Vợ ông là bà Vũ Thị Hiền sở hữu 580,8 triệu cổ phiếu, chiếm 6,879%.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong, doanh nghiệp do ông Trần Vũ Minh làm Giám đốc, hiện sở hữu gần 3,98 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 0,047%.

Theo thông báo giao dịch, tổng lượng cổ phiếu HPG do ông Minh và những người có liên quan nắm giữ hiện đạt hơn 2,99 tỷ đơn vị. Nếu thương vụ mua thêm 50 triệu cổ phiếu hoàn tất, lượng cổ phiếu thuộc nhóm này sẽ tăng lên hơn 3,04 tỷ đơn vị.

Hồi tháng 3, ông Trần Vũ Minh cũng từng đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG. Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch, cá nhân này chỉ mua thành công khoảng 33,3 triệu cổ phiếu, tương đương 66% lượng đăng ký. Nguyên nhân được công bố là diễn biến thị trường không phù hợp với kế hoạch giải ngân.