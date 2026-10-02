Cà Mau kiến nghị tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Nguyễn Bình Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Các đồng chí chủ trì điều hành hội nghị trao đổi, nắm tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh giữa hai kỳ họp. Điểm nhấn tại Kỳ họp thứ Nhất là các ĐBQH tỉnh Cà Mau đã tích cực đóng góp 62 lượt ý kiến tại tổ và 9 lượt ý kiến tại hội trường, tập trung đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ 3 từ trái sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng (thứ hai từ trái sang) cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Về chương trình Kỳ họp thứ Hai, dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 2 dự án luật, trong tổng số 45 dự án luật, nghị quyết được đưa vào chương trình.

Về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau trong 9 tháng qua ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Sản lượng thuỷ sản ước đạt 971.130 tấn, đạt 72,7% kế hoạch; sản lượng lúa đạt trên 1,7 triệu tấn, đạt 91,1% kế hoạch. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,7%; khởi công 10 dự án điện gió với tổng công suất 694 MW; xuất khẩu đạt hơn 2,09 tỷ USD, tăng 10,6%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau 9 tháng đầu năm 2026 và một số đề xuất, kiến nghị gửi Trung ương.

Thu ngân sách đạt 9.749 tỷ đồng, bằng 85,5% dự toán; giải ngân đầu tư công đạt 47,9%. Toàn tỉnh thành lập mới 1.349 doanh nghiệp và thu hút 42 dự án đầu tư.

Xoay quanh tình hình kinh tế - xã hội, tỉnh Cà Mau kiến nghị Quốc hội và Chính phủ sớm hoàn thiện các quy định về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường đơn giản hoá thủ tục hỗ trợ sản xuất, siết chặt quản lý tàu cá, chống khai thác IUU.

Bên cạnh đó, Cà Mau đề xuất Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá điện tái tạo năm 2026, bổ sung dự án Mở rộng Nhiệt điện Cà Mau 1 và 2 vào Quy hoạch điện VIII; đồng thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư công tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Công Quân phát biểu, đóng góp ý kiến, phản ánh khó khăn, vướng mắc tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và đại biểu Quốc hội tập trung phân tích những vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nút thắt về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, hạ tầng, khoa học - công nghệ; cùng các vấn đề về y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Qua đó, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Bà Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bình Tân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, đề nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đặc biệt là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Việc thực hiện cần bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương: “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Đồng chí Nguyễn Bình Tân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với các đề xuất trình Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ chủ động chọn những vấn đề nổi cộm, mang tính lan toả từ thực tiễn để kịp thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, tháo gỡ.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, từ nay đến khi khai mạc Kỳ họp Quốc hội, cũng như trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp, nếu phát sinh các vấn đề cần phản ánh, lãnh đạo các sở, ngành vẫn có thể gửi văn bản trực tiếp hoặc liên hệ qua điện thoại với Đoàn. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ có trách nhiệm nghiên cứu, tổng hợp để phục vụ các buổi thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật và các vấn đề quan trọng khác liên quan đến địa phương.

Theo kế hoạch, tuần sau, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổ chức 3 buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề nhằm lấy ý kiến đóng góp trực tiếp vào các dự thảo luật. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, giúp Đoàn tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất đạt hiệu quả cao nhất.