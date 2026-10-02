Tổng công ty Điện lực miền Bắc đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Tại Hội nghị, EVNNPC đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; các tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty được trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: EVNNPC

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân thuộc EVNNPC có thành tích xuất sắc trong công tác.

Theo Quyết định số 1657/QĐ-CTN ngày 29/9/2026, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc và ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc EVNNPC, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ban Tổ chức và Nhân sự EVNNPC, Công ty Điện lực Ninh Bình và ông Trương Công Diệm, Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên, được trao Huân chương Lao động hạng Ba.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVN thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân thuộc EVNNPC. Ảnh; EVNNPC

Tại hội nghị, EVN công bố Quyết định số 1853/QĐ-TTg ngày 25/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho EVNNPC do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025 của Bộ Tài chính. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Anh Tuấn trao Cờ Thi đua cho bà Đỗ Nguyệt Ánh, đại diện EVNNPC đón nhận.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVN trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho bà Đỗ Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN. Ảnh: EVNNPC

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, EVNNPC duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Sản lượng điện nhận đạt 91,14 tỷ kWh, tăng khoảng 11,25% so với cùng kỳ; điện thương phẩm đạt 89,31 tỷ kWh, tăng 11,49% và đạt 76,5% kế hoạch EVN giao. Giá bán điện bình quân đạt 2.164,29 đồng/kWh, tăng 59,53 đồng/kWh so với cùng kỳ.

Tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm 9 tháng đạt 3,48%, thấp hơn 0,27 điểm phần trăm so với kế hoạch và giảm 0,06 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SAIDI đạt 1.263 phút, bằng 62,03% kế hoạch và giảm 50,14% so với cùng kỳ.

EVNNPC tiếp tục triển khai quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao chất lượng kinh doanh, dịch vụ khách hàng và số hóa các quy trình nghiệp vụ. Điện mặt trời mái nhà phục vụ tự sản xuất, tự tiêu thụ được triển khai theo quy định, với 16.151 khách hàng, tổng công suất khoảng 709,4 MW.

Trong đầu tư xây dựng, Tổng công ty đã khởi công 47 dự án lưới điện 110 kV và đóng điện 45 dự án trong 9 tháng, đồng thời triển khai các dự án trung, hạ thế và công trình thuộc kế hoạch năm 2026.

Công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tập trung vào GIS, Kho dữ liệu tập trung, các công cụ khai thác, phân tích dữ liệu, tự động hóa và số hóa trong quản lý vận hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Đối với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), giai đoạn 1 đã đóng điện vận hành 24/47 trạm biến áp 110 kV; các giai đoạn tiếp theo đang được triển khai theo kế hoạch.

Cán bộ công nhân viên Điện lực Phù Yên - Bắc Yên, Công ty Điện lực Sơn La hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng EVN CSKH và tiếp cận các dịch vụ điện trực tuyến thuận tiện, an toàn. Ảnh: EVNNPC

Trong lĩnh vực tài chính, Fitch Ratings công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với EVNNPC, trong đó nâng Hồ sơ Tín nhiệm Độc lập (SCP) của Tổng công ty từ mức “bb” lên “bb+”; đồng thời khẳng định Xếp hạng Nhà phát hành dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) ở mức “BB+”, với Triển vọng Ổn định.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực của EVNNPC trong 9 tháng năm 2026 trong bối cảnh phụ tải tăng cao, thời tiết diễn biến phức tạp và yêu cầu vận hành hệ thống điện ngày càng cao.

Lãnh đạo EVN đề nghị EVNNPC tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát chi phí, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, tăng cường quản lý nhu cầu điện và chuẩn bị phương án cung ứng điện năm 2027. Đồng thời, Tổng công ty nghiên cứu, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà phục vụ tự sản xuất, tự tiêu thụ và BESS phù hợp quy định, điều kiện thực tế và yêu cầu vận hành hệ thống điện.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: EVNNPC

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, bà Đỗ Nguyệt Ánh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC cho biết, EVNNPC sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo của EVN thành chương trình hành động, tập trung bảo đảm cung ứng điện, nâng cao năng lực hệ thống, đẩy nhanh đầu tư xây dựng, giảm tổn thất điện năng và chuẩn bị các điều kiện cho kế hoạch năm 2027; đồng thời đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong 3 tháng cuối năm, EVNNPC tập trung tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành 34 dự án khởi công và 45 dự án đóng điện theo kế hoạch; hoàn thành các dự án lưới điện trung, hạ thế và các công trình thuộc kế hoạch năm 2026 trước ngày 15/12/2026.

Tổng công ty cũng chuẩn bị phương án cung ứng điện năm 2027, rà soát nhu cầu phụ tải và năng lực lưới điện; phối hợp với các địa phương trong quy hoạch và phát triển hệ thống điện; kiểm soát vận hành, giảm tổn thất, bảo đảm an toàn lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện yêu cầu các ban chuyên môn và đơn vị bám sát các chỉ tiêu được giao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn trong các hoạt động.

Tổng Giám đốc EVNNPC cũng yêu cầu tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành phố miền Bắc trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; nắm bắt nhu cầu phụ tải, định hướng phát triển nguồn và lưới điện, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp bảo đảm hạ tầng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Đức Thiện - TGĐ EVNNPC phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: EVNNPC

Cùng với đó, EVNNPC tiếp tục hoàn thiện các nền tảng GIS, Kho dữ liệu tập trung, Dashboard, ERP và các công cụ khai thác, phân tích dữ liệu; kiểm soát chi phí, công nợ, giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn; nghiên cứu, thúc đẩy điện mặt trời mái nhà phục vụ tự sản xuất, tự tiêu thụ và BESS phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức và Nhân sự EVNNPC cũng công bố quyết định của Tổng Giám đốc EVNNPC về việc khen thưởng các đơn vị có thành tích trong quý III/2026, với các hạng mục về hoàn thành xuất sắc toàn diện, giảm tổn thất điện năng, thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện và công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng.