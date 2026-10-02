Hội Nông dân xã Hòa Trí ra mắt chi, tổ hội nghề nghiệp

Ngày 2-10, Hội Nông dân xã Hòa Trí tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp “Chăn nuôi bò sinh sản” thôn Suối Mơ với 17 thành viên; Tổ hội Nông dân nghề nghiệp “Sản xuất lúa giống” và “Chăn nuôi bò sinh sản” thôn Thạch Định (10 thành viên/tổ). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2026).

Lãnh đạo Hội Nông dân xã trao quyết định thành lập chi hội nghề nghiệp cho các thành viên.

Việc thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp nhằm tập hợp những hội viên có cùng lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi, tạo điều kiện để nông dân liên kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập. Đồng thời, thông qua các mô hình này, Hội Nông dân xã có thêm điều kiện nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị của hội viên để phản ánh, đề xuất với các cơ quan chức năng những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trong quá trình hoạt động, các chi hội, tổ hội nghề nghiệp sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và thông tin về sản xuất, chăn nuôi; phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm. Hội viên được hỗ trợ tiếp cận nguồn giống phù hợp, trao đổi kinh nghiệm về quy trình sản xuất, chăn nuôi; từng bước liên kết tìm đầu ra và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, các thành viên cùng xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất, chăn nuôi, tham quan, học tập kinh nghiệm và trao đổi thông tin về thị trường. Qua đó, từng bước hình thành mối liên kết giữa các hộ, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hội viên.

Hoạt động góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân xã Hòa Trí, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên, đồng hành với nông dân trong phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới.