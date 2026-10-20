Cô giáo sống đẹp...

Chị Tôn Nữ Diệu Hạnh được trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Ảnh: Tấn Khoa

Năm 2023, cô giáo Tôn Nữ Diệu Hạnh có chuyến đi đầu tiên đến một điểm trường miền núi xứ Quảng. Từ đó, cùng các thành viên nhóm thiện nguyện Vòng Tay Ấm Đà Nẵng, chị đã có liên tục những chuyến đi đến các điểm trường vùng cao.

Là giáo viên âm nhạc Trường Tiểu học Tiểu La (phường An Hải), chị Hạnh hiểu giá trị của việc học đối với tương lai trẻ nhỏ. Chị lắng nghe giáo viên ở những điểm trường miền núi để biết học sinh cần gì trước khi lên kế hoạch vận động. Nhóm bạn ban đầu dần phát triển thành câu lạc bộ với hơn 26 thành viên, trong đó khoảng 10 người nòng cốt.

Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, nhưng khi có chương trình mới, mọi người cùng nhau góp sức, kết nối nhà hảo tâm, chuẩn bị quà, trực tiếp vượt đường núi đến trường. Những bộ quần áo, cuốn sách hay thiết bị học tập được lựa chọn kỹ lưỡng để trao tận tay các em nhỏ.

Bên cạnh những chương trình tặng quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và hỗ trợ cơ sở vật chất, chị mong muốn xây dựng những hoạt động khuyến học có tính lâu dài, để sự sẻ chia không dừng lại sau mỗi chuyến đi.

Có thời điểm, nhóm triển khai hỗ trợ 20 học sinh tại một điểm trường, mỗi em 200 nghìn đồng/tháng trong vòng một năm. Chị Hạnh chia sẻ, những khoản hỗ trợ đều đặn có thể giúp học sinh có thêm điều kiện đến lớp, đồng thời tạo động lực để các em và gia đình kiên trì với việc học.

Chị Tôn Nữ Diệu Hạnh trong một chuyến thiện nguyện ở vùng cao Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Năm 2026, chị Hạnh cùng câu lạc bộ tổ chức chương trình thiện nguyện khuyến học “Tết đong đầy” đến với điểm trường Măng Priu, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh, xã Trà Linh; chương trình “Cùng em đến trường” tại điểm trường thôn 6B, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Vân. Trong năm học 2025 - 2026, bên cạnh hoạt động hướng đến trẻ em vùng cao, chị còn phối hợp với nhà trường và Chi đoàn vận động tiền, sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm hỗ trợ học sinh và người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Chị cũng hai lần tham gia Hiến máu nhân đạo trong năm học. Với chị Hạnh, sẻ chia không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao, đôi khi đó là góp một phần công sức, trao đi những gì mình có thể và kiên trì với điều mình tin là đúng.

Những nỗ lực ấy được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng ghi nhận bằng danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Chị Hạnh chia sẻ, danh hiệu ấy không phải dấu mốc để khép lại một hành trình, càng không phải áp lực buộc mình phải làm những điều vượt quá khả năng. Đó là sự động viên để chị nhìn lại những gì đã làm, tiếp tục cố gắng và có trách nhiệm hơn với lựa chọn của mình.

“Với tôi mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình mang quà lên núi, mà còn là cách gieo thêm niềm vui học tập, nuôi dưỡng hy vọng cho những học trò nhỏ. Chừng nào còn có thể góp sức, tôi vẫn muốn tiếp tục hành trình ấy”, chị Hạnh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Long, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường An Hải, cho biết, công tác Đoàn với giáo viên có những khó khăn nhất định, do phải cân đối giữa nhiệm vụ chuyên môn tại trường, lớp và hoạt động phong trào tại địa phương. Dù vậy, chị Diệu Hạnh cùng các đoàn viên vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, với các nữ giáo viên, việc vừa đảm bảo công việc chuyên môn, vừa tham gia công tác Đoàn đòi hỏi sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao.

Cùng giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng, chị Hạnh từng nhận được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2025 - 2026; Lao động tiên tiến năm học 2025 - 2025; Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học cấp phường năm học 2025 - 2026; Sáng kiến loại C cấp phường năm học 2025 - 2026.