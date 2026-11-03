26 mùa Olympia: Những địa phương nào có nhiều quán quân nhất cả nước?

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 khép lại sáng 1/11 với chiến thắng thuộc về Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, với 240 điểm.

Chiến thắng này giúp Hà Nội nâng số quán quân Olympia lên 3 người, cùng Huế, Quảng Ninh và Quảng Trị dẫn đầu cả nước. Thống kê dựa trên nơi thí sinh theo học THPT, tính theo các tỉnh, thành sau sắp xếp.

4 địa phương cùng có 3 quán quân Olympia

Theo danh sách 26 nhà vô địch qua các năm, Hà Nội có Phan Minh Đức (năm thứ 10), Trần Bùi Bảo Khánh (năm thứ 25) và Đoàn Lê Anh Đức (năm thứ 26). Cả ba đều là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Huế có ba quán quân gồm Hồ Ngọc Hân (năm thứ 9), Hồ Đắc Thanh Chương (năm thứ 16) và Võ Quang Phú Đức (năm thứ 24). Cả ba đều từng học tại Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

Quảng Ninh cũng có 3 nhà vô địch là Đặng Thái Hoàng (năm thứ 12), Nguyễn Hoàng Cường (năm thứ 18) và Nguyễn Hoàng Khánh (năm thứ 21).

4 gương mặt quán quân Olympia đến từ 4 địa phương dẫn đầu về số lần vô địch: Hà Nội, Huế, Quảng Ninh, Quảng Trị.

Địa phương còn lại trong nhóm dẫn đầu là Quảng Trị. Tỉnh này có Văn Viết Đức (năm thứ 15), Phan Đăng Nhật Minh (năm thứ 17) và Lê Vũ Hoàng (năm thứ 6).

17/34 tỉnh, thành phố từng có quán quân

Ngoài bốn địa phương dẫn đầu, Vĩnh Long có 2 nhà vô địch là Trần Ngọc Minh (năm thứ nhất) và Lương Phương Thảo (năm thứ ba).

Các địa phương còn lại, mỗi nơi có một quán quân, gồm Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP.HCM, Gia Lai, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Nghệ An, Ninh Bình, Hưng Yên và Thanh Hóa.

Trong đó, một số thành tích cần được quy đổi theo địa giới mới. Huỳnh Anh Vũ từng học tại Trường THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Hoàng Thế Anh học Trường THPT Chuyên Bắc Giang, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Trọng Nhân học Trường THPT Chuyên Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp. Đặng Lê Nguyên Vũ học Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình, nay thuộc tỉnh Hưng Yên.

Tương tự, Lê Viết Hà từng học tại Trường THPT Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi; Phạm Thị Ngọc Oanh học Trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng; Trần Thế Trung học Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; Nguyễn Thị Thu Hằng học Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình; Lê Xuân Mạnh học Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa.

Tính chung, 26 quán quân đến từ 17/34 tỉnh, thành phố. Trong số 26 nhà vô địch, có 4 thí sinh nữ gồm Trần Ngọc Minh, Lương Phương Thảo, Phạm Thị Ngọc Oanh và Nguyễn Thị Thu Hằng.

Trường Ams có hai năm liên tiếp vô địch Olympia

Một dấu ấn nổi bật của Olympia năm thứ 26 là chiến thắng liên tiếp của học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Trước Đoàn Lê Anh Đức, Trần Bùi Bảo Khánh đã giành chức vô địch năm thứ 25. Nếu tính cả Phan Minh Đức, quán quân năm thứ 10, trường hiện có tổng cộng 3 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia.

Trần Bùi Bảo Khánh, Quán quân trong Đường lên đỉnh Olympia 2025 cùng cô Trần Thùy Dương (áo vàng giữa) - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức tại trường quay Chung kết Olympia năm thứ 26.

Tại chung kết năm thứ 26, bốn thí sinh góp mặt gồm Trần Võ Gia Bảo (Khánh Hòa), Lý Thái Dương (Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (Hà Nội).

Sau bốn phần thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích, Anh Đức giành chiến thắng với 240 điểm. Nguyễn Huy Quang Minh xếp thứ hai với 180 điểm, Trần Võ Gia Bảo đạt 165 điểm và Lý Thái Dương có 105 điểm. Với chức vô địch, Đoàn Lê Anh Đức nhận vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD và cơ hội du học.

Sau 26 năm, Đường lên đỉnh Olympia không chỉ ghi dấu những cá nhân xuất sắc mà còn cho thấy sự hiện diện của các trường học, địa phương trên bản đồ thành tích của sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT.