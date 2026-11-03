Bộ GD-ĐT mở rộng cơ hội cho người muốn trở thành giáo viên

Thông tư nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Nhà giáo và Nghị định 93/2026/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư mới thay thế Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân ngành phù hợp, muốn trở thành giáo viên.

Mở rộng đối tượng được học nghiệp vụ sư phạm

Theo Thông tư 11 và Thông tư 12, người tham gia bồi dưỡng phải có bằng cử nhân ngành phù hợp. Vì vậy, sinh viên ngành ngoài sư phạm chỉ có thể đăng ký học sau khi tốt nghiệp đại học.

Thông tư mới mở rộng đối tượng được bồi dưỡng, gồm người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy ít nhất 70% khối lượng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên ở ngành phù hợp. Quy định áp dụng với người có nguyện vọng dạy các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật, Ngoại ngữ cấp tiểu học, Tin học và Công nghệ, tiếng dân tộc thiểu số tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Giáo viên một trường tiểu học phía Bắc. Ảnh: Trọng Tùng.

Theo Bộ GD-ĐT, quy định mới giúp mở rộng nguồn tuyển, nhất là với các môn đang thiếu giáo viên như Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học. Việc cho phép sinh viên tham gia bồi dưỡng từ khi đã tích lũy đủ khối lượng học tập cũng giúp chuẩn bị nguồn giáo viên sớm hơn, tăng tính linh hoạt trong đào tạo.

Thống nhất chương trình bồi dưỡng giữa các cấp học

Thay thế 2 thông tư quy định riêng cho cấp tiểu học và trung học, thông tư mới ban hành chương trình bồi dưỡng thống nhất, đồng thời cụ thể hóa kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm theo từng cấp học.

Khối lượng chương trình giảm từ 35 tín chỉ đối với cấp tiểu học, 34 tín chỉ đối với cấp THCS và THPT xuống còn 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm.

Thông tư quy định cụ thể chuẩn đầu ra kèm các chỉ số đánh giá, làm căn cứ xây dựng đề cương học phần và đánh giá kết quả bồi dưỡng. Nội dung tập trung vào năng lực tổ chức dạy học, giáo dục, kiểm tra, đánh giá; tư vấn, hỗ trợ học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn và phát triển chuyên môn.

Cập nhật yêu cầu về sư phạm số và trí tuệ nhân tạo

Thông tư đưa học phần Sư phạm số và công nghệ dạy học vào khối kiến thức chung bắt buộc. Nội dung tập trung vào thiết kế học liệu số, tổ chức dạy học và đánh giá trong môi trường số; bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền; sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm và kiểm chứng thông tin.

Người học có thể đăng ký bồi dưỡng theo một hoặc nhiều cấp học nếu đáp ứng điều kiện. Kết quả học tập trước đó được xem xét công nhận, chuyển đổi hoặc miễn trừ học phần trên cơ sở đối sánh. Thời gian bồi dưỡng từ 6 đến 18 tháng.

Với các khóa bồi dưỡng đã khai giảng trước ngày thông tư mới có hiệu lực (8/12/2026), người học tiếp tục thực hiện chương trình theo quy định tại Thông tư 11 và Thông tư 12.