Học tiến sĩ ở Việt Nam: 116 ngành, những trường nào đào tạo?

Quyết định 3168 công bố danh sách ngành, cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2027, vừa được Bộ GD&ĐT công bố nhằm thay thế quyết định năm 2021 về phê duyệt danh sách các cơ sở đào tạo theo Đề án 89.

Trong đó, Đại học Bách Khoa Hà Nội đào tạo trình độ tiến sĩ ở các ngành như: Cơ học, Hóa học, Khoa học vật liệu, Toán học, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Quản lý công nghiệp, Quản lý năng lượng, Kỹ thuật cơ khí…

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đào tạo các ngành như: Giáo dục học, Quản lý giáo dục, Hán Nôm, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài…

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo các ngành: Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế, Tài chính – Ngân hàng…

Ngành thú ý có các trường đào tạo trình độ tiến sĩ như: Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Nông lâm, đại học Thái Nguyên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam...

Danh sách 116 ngành đào tạo tiến sĩ ở các cơ sở giáo dục: