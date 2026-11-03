Thi tốt nghiệp THPT 2027: Tăng giám sát, giảm áp lực thi cử

Sẽ cải tiến đề thi, giảm tải áp lực thi tốt nghiệp THPT

Mô hình tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học đã trải qua một quá trình đổi mới và hoàn thiện liên tục. Đến nay kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm và giảm áp lực rất nhiều.

Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh đại học cũng tạo điều kiện thuận lợi chưa từng có cho học sinh khi toàn bộ quy trình từ đăng ký xét tuyển, thanh toán lệ phí đến đăng ký nhập học đều được thực hiện trực tuyến trên hệ thống máy tính.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Mặc dù quy chế thi đã quy định chặt chẽ các quy trình nhưng thực tế vẫn phát sinh động cơ gian lân tại một số địa phương xuất phát từ động cơ riêng, như vụ việc tại Tuyên Quang vừa qua.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn, thời gian tới, Bộ sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp như tăng cường sự tham gia và giám sát chéo của các trường đại học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phân tích dữ liệu để phát hiện sớm các bất thường; đồng thời tiếp tục cải tiến kỹ thuật ra đề thi.

Đáng chú ý, đề thi sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm nhẹ mức độ yêu cầu nhưng vẫn đánh giá chính xác năng lực, kiến thức THPT, làm cơ sở đánh giá chất lượng giáo dục giữa các vùng miền và phục vụ công tác xét tuyển đại học.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng khẳng định, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn là nguồn dữ liệu quan trọng, có độ tin cậy cao, được đại đa số các trường đại học sử dụng.

Để giảm áp lực thi cử và triệt tiêu động cơ sai phạm, Bộ GDĐT tập trung giải quyết bài toán tuyển sinh ở nhóm 30% chỉ tiêu có tính cạnh tranh cao tại các trường đại học top trên, trong khi 70% chỉ tiêu còn lại không có áp lực cạnh tranh lớn.

Bộ cũng đã làm việc với các đại học lớn để kết nối và công nhận chuyển đổi kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, tập trung cho các ngành mũi nhọn có tính cạnh tranh cao, qua đó giảm tải áp lực cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngăn ngừa gian lận thi cử từ sớm

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm trước, là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên triển khai toàn bộ các khâu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ thực tiễn kỳ thi năm 2026, Bộ GDĐT xác định cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT, tăng cường các biện pháp phòng ngừa và siết chặt công tác kiểm tra, giám sát ở các khâu.

Thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT cho biết, một trong những giải pháp được đặt ra là nghiên cứu bổ sung hệ thống camera giám sát phòng thi và khu vực thi. Dữ liệu camera sẽ là căn cứ phục vụ công tác hậu kiểm, xác minh và xử lý vi phạm.

Cùng với đó, việc sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay, tăng cường kiểm tra chéo và đổi mới phương thức giám sát cũng được xem xét nhằm phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Bộ GDĐT sẽ siết chặt hơn khâu lựa chọn, bố trí và quản lý cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi; xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng vị trí công tác để gian lận hoặc tiếp tay gian lận. Phương án bố trí điểm thi cũng được nghiên cứu điều chỉnh theo hướng tăng cường trộn thí sinh của các trường khác nhau tại cùng điểm thi. Trường hợp không thể thực hiện, địa phương cần xin ý kiến Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh trước khi quyết định.

Đại diện Bộ GDĐT cho rằng, bên cạnh công nghệ và quy trình giám sát, yếu tố quyết định vẫn là trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Siết kỷ luật, xử lý nghiêm sai phạm và chủ động ngăn ngừa gian lận là yêu cầu then chốt để bảo đảm kỳ thi năm 2027 nghiêm túc, khách quan và công bằng.