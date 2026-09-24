Cờ đỏ trên bản, sinh kế trong nhà

Những phần quà thiết thực không chỉ góp thêm nguồn lực giúp người dân phát triển kinh tế mà còn mang theo tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân trên địa bàn.

Ban CHQS xã Cao Bồ (Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang) trao gà giống tặng các hộ dân tại thôn Khuổi Luông.

Ngắm nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước hiên nhà, ông Bàn Văn Dền phấn khởi cho biết: “Có lá cờ mới treo trước nhà, chúng tôi thấy bản làng đẹp hơn, không khí cũng vui hơn. Đây cũng là lời nhắc nhở mỗi gia đình giữ gìn truyền thống, đoàn kết, chăm chỉ lao động để cuộc sống ngày càng tốt hơn”. Nếu những lá cờ mang giá trị tinh thần thì 300 con gà giống góp phần mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện sản xuất vùng cao, giúp bà con giải quyết bài toán thiếu vốn ban đầu.

Đón nhận gà giống từ tay bộ đội, bà Lý Thị Chay xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi mừng lắm. Tôi sẽ tập trung chăm sóc thật tốt để gây đàn, một phần tích lũy làm vốn phát triển sản xuất, phần còn lại bán lấy tiền trang trải sinh hoạt gia đình”. Theo Thiếu tá Ngô Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Cao Bồ, qua thực tế cơ sở, đơn vị nhận thấy nhiều hộ dân còn thiếu vốn và kỹ thuật để phát triển sản xuất. Vì vậy, Ban CHQS xã lựa chọn những mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của từng hộ, với mong muốn giúp bà con có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Không dừng lại ở việc trao con giống, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã còn trực tiếp xuống từng hộ hướng dẫn kỹ thuật dựng chuồng trại, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh và tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương. Cách làm “cầm tay chỉ việc” giúp người dân nắm được kỹ thuật, chủ động chăm sóc đàn gà, từng bước biến nguồn hỗ trợ ban đầu thành sinh kế lâu dài.

Từ thực tiễn ở Khuổi Luông có thể thấy, khi cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống bản, gần dân, hiểu dân và cùng người dân giải quyết những vấn đề thiết thực của cuộc sống, công tác dân vận sẽ không còn là những khẩu hiệu chung chung mà trở thành những việc làm cụ thể, tạo sự đồng thuận và thắt chặt tình quân dân. Đó cũng là cách Ban CHQS xã Cao Bồ góp sức xây dựng cơ sở vững mạnh, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tạo dựng diện mạo mới cho quê hương vùng cao.