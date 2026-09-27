Bác sĩ Việt Nam đầu tiên nhận giải Unsung Hero về ghép tạng

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu nhận giải thưởng vinh danh trong lĩnh vực ghép tạng. Ảnh: BVCC.

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu là cá nhân đầu tiên của Việt Nam được trao giải Unsung Hero trong lĩnh vực ghép tạng. Giải thưởng được trao trong khuôn khổ Đại hội Quốc tế lần thứ 31 của The Transplantation Society (TTS 2026), diễn ra tại Sydney, Australia. Đây là giải thưởng của Women in Transplantation (WIT), nhằm ghi nhận những cá nhân có đóng góp bền bỉ, thầm lặng cho cộng đồng ghép tạng.

Women in Transplantation (WIT) thuộc hệ sinh thái The Transplantation Society (TTS) - là tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực ghép tạng với hơn 3.000 thành viên tại 105 quốc gia. Giải thưởng như một sự ghi nhận, trân trọng đối với những người phụ nữ tạo ra ảnh hưởng đặc biệt trong chuyên ngành, thông qua những đóng góp mang tính cộng đồng, thiện nguyện, cố vấn, giáo dục...

Trong đó, danh hiệu Unsung Hero dành để tôn vinh sự cống hiến thầm lặng, có thể không được biết đến rộng rãi hoặc không nhất thiết được thể hiện qua các công trình công bố khoa học, nhưng lại tạo ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng ghép tạng. Đây cũng là những nỗ lực phía sau, góp phần duy trì, kết nối và thúc đẩy hoạt động hiến - ghép tạng phát triển bền bỉ. Các tiêu chí của giải thưởng nhấn mạnh 6 yếu tố gồm: sự tận tâm và cam kết; tác động thầm lặng; tinh thần đồng đội; vai trò cố vấn; phục vụ cộng đồng và sự kiên cường.

Bên cạnh công việc chuyên môn, tinh thần của giải thưởng Unsung Hero còn nằm ở những đóng góp mang tính kết nối như đồng hành cùng đồng nghiệp, đào tạo thế hệ kế cận, thúc đẩy hoạt động hiến tạng và góp phần xây dựng một hệ thống điều phối ghép tạng ngày càng minh bạch, hiệu quả.

Giải thưởng này không chỉ là niềm vinh dự đối với TS BS Dư Thị Ngọc Thu mà còn là dấu ấn đáng tự hào trong hành trình đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực hiến – ghép tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và Việt Nam nói chung. Qua đó, những nỗ lực bền bỉ, thầm lặng của đội ngũ làm công tác điều phối, kết nối và đồng hành cùng người bệnh, gia đình người hiến tạng tiếp tục được ghi nhận, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của hoạt động hiến - ghép tạng đến với cộng đồng.