CII khảo sát dự án năng lượng của PC1

Động thái này diễn ra trong bối cảnh CII đang liên tục gia tăng đầu tư vào Công ty CP Tập đoàn PC1 và vừa quyết định mở văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Điểm đến của đoàn CII là hai nhà máy thủy điện do PC1 đầu tư. Trong đó, thủy điện Bảo Lạc A có công suất 30MW, đang hoàn thiện và dự kiến vận hành trong năm nay; còn thủy điện Thượng Hà công suất 13MW đã đi vào vận hành.

Việc trực tiếp khảo sát các nhà máy giúp lãnh đạo CII có thêm góc nhìn thực tế về quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án năng lượng của PC1.

Sau chuyến đi, lãnh đạo hai doanh nghiệp tiếp tục làm việc tại Hà Nội để trao đổi về định hướng phát triển, tình hình hoạt động cũng như những lĩnh vực có thể bổ trợ thế mạnh cho nhau.

Đáng chú ý, CII xác định khoản đầu tư vào PC1 mang tính chất đầu tư tài chính, không nhằm tham gia điều hành doanh nghiệp. CII cũng từng khẳng định không có chủ trương đề cử hoặc ứng cử nhân sự vào HĐQT hay Ban kiểm soát của PC1.

Từ khoản đầu tư tài chính đến hiện diện tại Hà Nội

CII bắt đầu công bố khoản đầu tư vào PC1 từ tháng 6/2026. Khi đó, doanh nghiệp hạ tầng TP.HCM cho biết lựa chọn PC1 bởi doanh nghiệp này đang sở hữu danh mục dự án năng lượng đã vận hành, trong đó có các dự án điện mặt trời hưởng cơ chế giá FIT, cùng nhiều dự án dự kiến đưa vào khai thác trong thời gian tới.

Năng lượng cũng là lĩnh vực CII từng cho biết muốn tham gia đầu tư từ nhiều năm trước, trong bối cảnh nhu cầu điện của nền kinh tế tiếp tục tăng.

Sau nhiều giao dịch trong những tháng gần đây, nhóm cổ đông liên quan đến CII hiện nắm khoảng 52,61 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 12,79% vốn điều lệ.

Riêng Công ty TNHH Thương mại đầu tư CII, một thành viên trong nhóm, đã mua thêm 1 triệu cổ phiếu PC1 vào cuối tháng 8, nâng sở hữu lên khoảng 29,63 triệu cổ phiếu, tương đương 7,2% vốn. Trong đó, CII trực tiếp nắm gần 22,98 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,59%.

Ban lãnh đạo CII vừa có chuyến công tác tới Cao Bằng, trực tiếp khảo sát các dự án thủy điện của PC1. Ảnh: Trương Linh.

Cùng thời điểm mở rộng đầu tư, CII cũng thông qua chủ trương thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Văn phòng đặt tại tòa nhà Press Club, số 12 Lý Đạo Thành, phường Hoàn Kiếm. Đây cũng là lần đầu doanh nghiệp hạ tầng có trụ sở tại TP.HCM thiết lập hiện diện chính thức tại thủ đô.

Theo CII, văn phòng mới sẽ đóng vai trò đầu mối đại diện và bảo vệ lợi ích của công ty, đồng thời kết nối với các cơ quan nhà nước, đối tác và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Không chỉ phục vụ công tác đối ngoại, văn phòng còn được giao hỗ trợ nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và theo dõi, phối hợp quá trình chuẩn bị, triển khai các dự án của CII tại khu vực phía Bắc và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của công ty phù hợp với quy định pháp luật.

PC1 kinh doanh ra sao sau biến động lớn ở thượng tầng?

Khoản đầu tư của CII diễn ra trong giai đoạn PC1 có nhiều thay đổi đáng chú ý về quản trị.

Trước đó, PC1 công bố việc Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam một số lãnh đạo và nhân sự chủ chốt để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Trong số này có ông Trịnh Văn Tuấn, cựu Chủ tịch HĐQT PC1.

Sau biến động trên, PC1 bầu bổ sung bốn thành viên HĐQT gồm bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương.

HĐQT sau đó thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh, sinh năm 1999, làm Chủ tịch HĐQT thay ông Trịnh Văn Tuấn.

Trong khi cơ cấu quản trị có nhiều thay đổi, hoạt động kinh doanh của PC1 cũng chịu tác động từ diễn biến thị trường năng lượng và tiến độ các dự án.

Tại báo cáo mới đây của Chứng khoán MB (MBS), lượng tiêu thụ điện trong 8 tháng đầu năm 2026 tăng 9,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sản lượng điện huy động từ thủy điện trong tháng 7 và 8 giảm khoảng 13% so với cùng kỳ.

MBS cho rằng dù lượng nước về các hồ thủy điện cải thiện trong tháng 9, mức tăng chưa thật sự rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Điều này có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có nguồn thủy điện như PC1.

Từ đó, MBS dự báo lợi nhuận ròng quý III/2026 của PC1 khoảng 176 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ; cả năm 2026 khoảng 827 tỷ đồng, giảm 21%.

Ngoài thủy điện, mảng xây lắp điện của PC1 được dự báo giảm cả biên lợi nhuận và khối lượng công việc trong quý III do một số dự án chậm tiến độ vì vướng mắc pháp lý. Mảng niken cũng được dự báo giảm khi giá bán ổn định trở lại.

Ở chiều ngược lại, MBS kỳ vọng việc PC1 tất toán trước hạn lô trái phiếu 900 tỷ đồng sẽ giúp giảm nhẹ chi phí lãi vay, cùng với khả năng cải thiện doanh thu tài chính từ lãi tỷ giá.

Trước đó, ngày 8/9, PC1 đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu PC1H2227002 trị giá 900 tỷ đồng, dù theo kế hoạch ban đầu lô trái phiếu này đến tháng 5/2027 mới đáo hạn.

Khoản chi này tương đương khoảng 31,6% lượng tiền và tương đương tiền PC1 nắm giữ cuối quý II/2026.