Cà phê Thắng Lợi (CFV) chốt quyền trả cổ tức 10% tiền mặt, lãi ròng bán niên tăng gấp đôi nhờ hoàn nhập dự phòng

Chốt lịch thanh toán cổ tức tỷ lệ 10%

Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi (mã chứng khoán: CFV) vừa công bố lịch chốt quyền để thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Theo thông báo chính thức, doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng mức chi trả 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền được ấn định vào 15/10/2026 và dòng tiền dự kiến bắt đầu chảy vào tài khoản nhà đầu tư từ ngày 20/10/2026. Toàn bộ nguồn vốn để thanh toán được trích xuất từ phần lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2025.

Dựa trên khối lượng gần 12,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cà phê Thắng Lợi ước tính phải giải ngân tổng cộng 12,7 tỷ đồng trong đợt chi trả sắp tới. Phần lớn số tiền này sẽ được chuyển về tài khoản của hai cổ đông lớn nhất đang nắm quyền kiểm soát tại doanh nghiệp. Cụ thể, bà Phạm Thị Linh, Thành viên Hội đồng quản trị đang sở hữu gần 6,75 triệu cổ phiếu tương đương 53,36% vốn điều lệ sẽ nhận về 6,75 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk với tư cách là cổ đông nhà nước nắm giữ gần 4,6 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 36% sẽ thu về 4,6 tỷ đồng. Phần còn lại chưa đến 11% vốn điều lệ thuộc về các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường.

Doanh thu sụt giảm mạnh do biến động giá cà phê nhân, lợi nhuận ròng vẫn tăng gấp đôi nhờ khoản thu nhập khác

Bức tranh kinh doanh nửa đầu năm 2026 của Cà phê Thắng Lợi phản ánh sự đối lập rõ rệt giữa chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận thực tế. Lũy kế 6 tháng, công ty ghi nhận gần 257 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Dù duy trì được khối lượng xuất khẩu tương đương năm ngoái, giá cà phê nhân trung bình trên thị trường nội địa và thế giới biến động bất lợi, chỉ đạt mức 90.000 đồng một kg giảm 40.000 đồng một kg đã tác động trực tiếp làm sụt giảm nguồn thu. Giá bán giảm sâu cũng bào mòn lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi xuống còn gần 14 tỷ đồng, sụt giảm 22% so với cùng kỳ.

Mặc dù hoạt động kinh doanh cốt lõi chịu áp lực, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp lại bất ngờ bật tăng. Báo cáo bán niên cho thấy Cà phê Thắng Lợi báo lãi sau thuế gần 3 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với thành tích đạt được trong nửa đầu năm 2025. Nguyên nhân chính dẫn đến sự bứt phá này xuất phát từ việc ghi nhận hơn 511 triệu đồng vào khoản lợi nhuận khác, đảo ngược hoàn toàn mức lỗ khác 3,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Nhờ khoản chênh lệch này, công ty đã bù đắp được sự sụt giảm trong mảng kinh doanh truyền thống để ghi nhận kết quả lợi nhuận ròng tăng trưởng tích cực.