Nâng tầm thương nhân Thủ đô trên môi trường số

Sáng 6-10, tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Dự chương trình có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng; Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Lê Hoàng Oanh; Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Nguyễn Anh Sơn; Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải; Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm; đại diện các sở, ngành, xã, phường, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP và các đơn vị đồng hành.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tặng hoa chúc mừng sự kiện.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải phát biểu tại sự kiện.

Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại sự kiện.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh phát biểu tại sự kiện.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam (TikTok Shop) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, phối hợp quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm đặc trưng của Thủ đô trên môi trường số.

Các đại biểu ấn nút kích hoạt kênh TikTok “OCOP Hà Nội”.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP trong khuôn khổ chương trình.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

Hơn 3.400 sản phẩm OCOP cùng hệ sinh thái làng nghề Hà Nội đang có thêm cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn nhờ thương mại số.

Đông đảo người dân tham quan, trải nghiệm sản phẩm OCOP Hà Nội tại chương trình.

Các sản phẩm OCOP Hà Nội trưng bày, bán sản phẩm ngay tại chương trình.

Chương trình hướng tới ba giá trị, gồm tăng khả năng hiện diện của sản phẩm trên môi trường số; nâng năng lực thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP; đồng thời mở rộng kết nối thị trường, chuyển sự quan tâm của người tiêu dùng thành giao dịch thực chất.

Chuyển đổi số trong thương mại không chỉ là đưa sản phẩm lên một nền tảng bán hàng, mà phải giúp các chủ thể sản xuất, kinh doanh từng bước làm chủ công cụ số, nâng cao khả năng giới thiệu, quảng bá và tiếp cận khách hàng.

Nhiều gian hàng OCOP bán trực tiếp và livetream trên TikTok tại sự kiện.

Trong không gian số, người tiêu dùng có thể tiếp cận hàng hóa nhanh hơn nhưng đồng thời cũng phải đối diện với lượng thông tin rất lớn.

Các sản phảm OCOP được phát sóng livetream trên kênh TikTok "OCOP Hà Nội".

Kênh TikTok "OCOP Hà Nội" được kỳ vọng trở thành một địa chỉ gần gũi, tin cậy, tạo thêm điểm chạm giữa sản phẩm Hà Nội với người tiêu dùng.