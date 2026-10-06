Bị phương Tây cấm cửa, vàng Nga tìm đường sang châu Á

Vàng miếng tại Krastsvetmet ở Krasnoyarsk (Nga). Krastsvetmet là một trong những nhà sản xuất kim loại quý lớn nhất thế giới

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Hồng Kông đã nhập khẩu 112,7 tấn vàng có nguồn gốc từ Nga, theo phân tích của công ty đầu tư kim loại quý BullionVault, dựa trên dữ liệu từ Cục Thống kê và Điều tra dân số Hồng Kông.

Con số này vượt mức kỷ lục 92,1 tấn được nhập khẩu trong cả năm 2025, và cao hơn rất nhiều so với con số 3,3 tấn vào năm 2021, trước khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát.

Chia sẻ trên CNBC, các nhà phân tích nói rằng đà tăng này cho thấy hoạt động thương mại vàng của Nga đã được tái định hướng như thế nào kể từ năm 2022, khi các nhà sản xuất vàng Nga dần bị loại khỏi những thị trường phương Tây lớn.

Trong 7 tháng đầu năm, vàng Nga chiếm gần 15% tổng lượng vàng phi tiền tệ mà Hồng Kông nhập khẩu, tăng mạnh so với mức chỉ 0,6% vào năm 2021.

“Hồng Kông đang nổi lên như một trung tâm quan trọng đối với thương mại Nga - Trung”, bà Vita Spivak, cố vấn cấp cao tại Gatehouse Advisory Partners, cho biết. Bà nói với CNBC rằng phần lớn lượng vàng này sẽ được đưa vào Trung Quốc đại lục, do Bắc Kinh không áp đặt các lệnh trừng phạt đối với vàng Nga.

Hiệp hội Thị trường Vàng miếng London (LBMA) đã đình chỉ 6 nhà tinh luyện vàng và bạc của Nga khỏi danh sách Good Delivery vào tháng 3/2022. Sau đó, Mỹ, Anh và các quốc gia phương Tây khác cũng áp đặt các hạn chế đối với vàng Nga, qua đó đóng cửa những thị trường lớn vốn là điểm đến hàng đầu của vàng Nga trước đây.

Trước chiến tranh, ngành công nghiệp vàng của Nga phụ thuộc rất nhiều vào London. Theo dữ liệu của BullionVault, lượng vàng Nga xuất khẩu sang Anh trong giai đoạn 2019 - 2021 tương đương khoảng 2/3 sản lượng khai thác vàng của nước này.

“Dữ liệu chính thức của Hồng Kông cho thấy rõ lượng vàng Nga nhập khẩu tăng mạnh, phản ánh hành động hỗ trợ và quan hệ thương mại song phương mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”, ông Adrian Ash, Giám đốc nghiên cứu tại BullionVault, chia sẻ.

“Xuất khẩu vàng của Nga sang Anh và các quốc gia phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đã sụt giảm mạnh”, ông Ash nói thêm.

Từ đó, Hồng Kông là một lựa chọn thay thế tự nhiên nhất. Thành phố này từ lâu đã đóng vai trò cửa ngõ đưa vàng vào Trung Quốc đại lục, thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, đồng thời đang nhanh chóng mở rộng cơ sở hạ tầng phục vụ lưu trữ, thanh toán bù trừ và giao dịch vàng.

Dòng vàng từ Nga gia tăng đúng thời điểm Trung Quốc cũng đang ở giữa một giai đoạn mua vàng quy mô lớn hơn.

Trung Quốc đã xếp vàng vào nhóm “khoáng sản chiến lược” và thúc đẩy vàng vật chất như một tài sản lưu trữ giá trị đối với các hộ gia đình, trong khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục bổ sung vàng vào dự trữ quốc gia. Dữ liệu của S&P Global cho thấy lượng vàng dự trữ chính thức của Trung Quốc đã tăng hơn 40 tấn trong nửa đầu năm 2026, cao hơn gấp đôi lượng vàng nước này mua vào cùng kỳ một năm trước.

“Chúng ta biết rằng, dù là PBOC hay người tiêu dùng Trung Quốc, tất cả đều đã mua khá nhiều vàng. Trong những thời điểm có độ bất định cao, người tiêu dùng có xu hướng muốn bảo vệ khoản tiết kiệm của mình và họ xem vàng là một trong những công cụ để làm điều đó”, ông Charles Chang, phụ trách nhóm khách hàng doanh nghiệp tại Trung Quốc đại lục của S&P Global Ratings, nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn.