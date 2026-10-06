Novaland nói gì trước loạt thông tin 'phá sản' đang lan truyền trên mạng?

Ngày 6/10, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan, đề nghị rà soát các thông tin đang được đăng tải, lan truyền trên một số trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các kênh truyền thông.

Theo Novaland, thời gian gần đây xuất hiện một số nội dung có tính chất khẳng định hoặc suy diễn rằng doanh nghiệp “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc có tình trạng tương tự.

Novaland khẳng định những thông tin này không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của doanh nghiệp, đồng thời có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình của công ty.

Doanh nghiệp cho biết thời gian qua đã tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh và thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác cùng các bên liên quan.

Novaland cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cổ đông và đối tác. Doanh nghiệp cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân rà soát những bài viết, nội dung, hình ảnh, video hoặc thông tin đã đăng tải; chủ động gỡ bỏ, điều chỉnh hoặc đính chính các nội dung chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ hoặc không phản ánh chính xác tình trạng thực tế của Novaland.

Đối với các thông tin liên quan đến Novaland trong thời gian tới, doanh nghiệp đề nghị các bên tham khảo, xác minh qua nguồn chính thức hoặc liên hệ trực tiếp với công ty trước khi đăng tải.

Novaland đồng thời cho biết bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật nếu tổ chức, cá nhân tiếp tục đăng tải, phát tán hoặc duy trì thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng sau khi đã được thông báo và gây thiệt hại đến uy tín, thương hiệu, hoạt động kinh doanh hoặc các quyền, lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp.

Các biện pháp mà Novaland đề cập gồm yêu cầu cải chính, gỡ bỏ thông tin, bồi thường thiệt hại và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Động thái lên tiếng của Novaland diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang triển khai phương án tăng vốn thông qua chào bán hàng triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án vừa công bố, Novaland dự kiến chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công toàn bộ, Novaland dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng.

Trước đợt phát hành, vốn điều lệ của Novaland ở mức hơn 24.020 tỷ đồng. Nếu chào bán thành công toàn bộ lượng cổ phiếu trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp có thể tăng lên hơn 32.027 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Novaland ghi nhận 5.096 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 38% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.772 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ. Với kết quả này, Novaland đã hoàn thành gần 96% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2026.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Novaland đạt 258.658 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 193.420 tỷ đồng, tương đương khoảng 75% tổng tài sản. Trong đó, nợ vay tài chính gần 73.000 tỷ đồng, chiếm gần 38% tổng nợ phải trả.

Bên cạnh việc tăng vốn, hoạt động tái cấu trúc và tháo gỡ pháp lý cho các dự án tiếp tục là những vấn đề trọng tâm của Novaland.

Một trong những dự án của Novaland đã được gỡ vướng về pháp lý.

Tại trung tâm TP HCM, dự án The Grand Manhattan đang được doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến bàn giao từ quý III đến quý IV/2026, qua đó bổ sung nguồn cung trong giai đoạn 2026 - 2027.

Tại Lâm Đồng, chính quyền địa phương đang rà soát, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến một số dự án thuộc hệ sinh thái Novaland tại Tiến Thành, Mũi Né và Hòa Thắng.

Tại Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, hàng nghìn sản phẩm tại các dự án của Novaland đã được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND các địa phương về việc rà soát, xử lý các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova. Trong số này có Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B và Khu tái định cư Bình Khánh – The Water Bay, hai dự án quy mô lớn của Novaland tại khu vực phía Đông TP HCM, với tổng diện tích hơn 166 ha cũng được tháo gỡ trong đợt này.