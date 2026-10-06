Từ 9/10, động cơ và ắc quy xe điện phải đáp ứng chuẩn mới: Người dùng cần biết gì?

Động cơ xe điện chính thức áp dụng quy chuẩn mới

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2026/TT-BXD ngày 9/4/2026, kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2026/BXD về động cơ sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện. Thông tư có hiệu lực từ ngày 9/10/2026.

Theo quy chuẩn, các yêu cầu kỹ thuật được áp dụng đối với động cơ mới sử dụng cho xe mô tô điện và xe gắn máy điện trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Đối tượng áp dụng gồm các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước; tổ chức, cá nhân nhập khẩu động cơ điện; cùng các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với động cơ điện.

Việc ban hành quy chuẩn mới tạo ra cơ sở kỹ thuật thống nhất để kiểm soát chất lượng một bộ phận quan trọng của xe điện. Đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu chủ động chuẩn hóa sản phẩm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

Đáng chú ý, Thông tư 12/2026/TT-BXD thay thế khoản 19 Điều 1 Thông tư 48/2024/TT-BGTVT liên quan đến quy chuẩn đối với động cơ xe mô tô điện, xe gắn máy điện.

Ắc quy cũng được áp dụng chuẩn mới

Không chỉ động cơ, bộ phận ắc quy xe điện cũng bước sang một khung quy chuẩn mới từ cùng thời điểm.

Cụ thể, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 13/2026/TT-BXD ngày 9/4/2026, kèm theo QCVN 31:2026/BXD về ắc quy sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện. Thông tư có hiệu lực từ ngày 9/10/2026.

Quy chuẩn này đặt ra yêu cầu đối với ắc quy mới sử dụng cho xe mô tô điện và xe gắn máy điện, áp dụng trong hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Thông tư 13/2026/TT-BXD đồng thời thay thế khoản 20 Điều 1 Thông tư 48/2024/TT-BGTVT. Như vậy, từ ngày 9/10, cả động cơ và ắc quy của xe mô tô điện, xe gắn máy điện đều có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới làm căn cứ quản lý.

Việc đưa hai nhóm linh kiện quan trọng vào các quy chuẩn riêng được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh minh bạch hơn giữa các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng xe điện.

Từ 9/10, quy chuẩn kỹ thuật về động cơ và ắc quy xe mô tô điện, xe gắn máy điện chính thức có hiệu lực

Không phải mọi hồ sơ đều phải chuyển sang quy định mới

Để tránh gây xáo trộn hoạt động sản xuất, kinh doanh, các thông tư đều có quy định chuyển tiếp đối với những trường hợp đã thực hiện thủ tục trước ngày quy chuẩn mới có hiệu lực.

Đối với động cơ, các kiểu loại đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, thử nghiệm hoặc chứng nhận trước ngày 9/10/2026 tiếp tục được kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận theo quy định tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ. Các báo cáo thử nghiệm động cơ được cấp trước thời điểm này hoặc được cấp theo cơ chế chuyển tiếp vẫn được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Quy định tương tự cũng được áp dụng đối với ắc quy. Những kiểu loại ắc quy đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, thử nghiệm hoặc chứng nhận trước ngày thông tư có hiệu lực tiếp tục được xử lý theo quy định tại thời điểm tiếp nhận.

Các báo cáo thử nghiệm ắc quy được cấp trước ngày 9/10/2026 và báo cáo được cấp theo cơ chế chuyển tiếp vẫn có giá trị phục vụ việc chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Người dùng xe điện cần hiểu gì từ thay đổi này?

Điểm đáng chú ý là các quy chuẩn mới tập trung vào động cơ và ắc quy mới trong hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và quản lý chất lượng. Vì vậy, không nên hiểu việc quy chuẩn có hiệu lực từ ngày 9/10 đồng nghĩa với việc mọi xe điện đang lưu thông đều phải thay động cơ hoặc ắc quy.

Về phía doanh nghiệp, quy định mới tạo thêm yêu cầu kỹ thuật cần được đáp ứng đối với linh kiện thuộc phạm vi điều chỉnh. Về lâu dài, việc chuẩn hóa hai bộ phận quan trọng này có thể góp phần nâng cao chất lượng phương tiện, tăng độ an toàn trong quá trình vận hành và tạo nền tảng kỹ thuật đồng bộ hơn cho thị trường xe điện tại Việt Nam.

Việc hai quy chuẩn QCVN 30:2026/BXD và QCVN 31:2026/BXD cùng có hiệu lực từ ngày 9/10/2026 cũng cho thấy yêu cầu quản lý đối với các linh kiện chủ chốt của xe điện đang được hoàn thiện theo hướng cụ thể và thống nhất hơn.