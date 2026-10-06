Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Sáng 6/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất: tái cơ cấu kinh tế và bứt phá bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tham dự hội thảo có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương; đại diện các viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, trường đại học, doanh nghiệp cùng các chuyên gia trong và ngoài tỉnh.

Những mong muốn của tỉnh khi không gian phát triển được mở rộng

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă cho biết: Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk có một không gian phát triển rộng lớn, đa dạng hơn, kết nối cao nguyên với Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, rừng với biển, vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, dịch vụ và du lịch. Năm 2025, GRDP của tỉnh theo giá so sánh năm 2010 ước đạt hơn 102 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người khoảng 80,6 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,8 tỷ USD; du lịch đón khoảng 7,4 triệu lượt khách… Tỉnh có nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực, giá trị và khả năng xuất khẩu cao như cà-phê, sầu riêng, hồ tiêu, cao su, cây ăn quả; khu vực ven biển có lợi thế về cá ngừ, tôm hùm và các sản phẩm thủy sản giá trị cao. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn và hình thành các chuỗi giá trị nông-lâm-thủy sản quy mô lớn. Tỉnh cũng có tiềm năng lớn về công nghiệp năng lượng, nhất là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; phát triển kinh tế biển, dịch vụ cảng biển và logistics…

Các đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10,02%, quy mô kinh tế số chiếm 14% GRDP; giai đoạn 2026-2030 phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân 11%/năm. Đến năm 2030, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp tối thiểu 17,5% vào tăng trưởng GRDP; quy mô kinh tế số đạt từ 30% GRDP; Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; phủ sóng 5G từ 99% địa bàn trở lên…

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, thời gian qua, tỉnh đã từng bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng những nhiệm vụ, chương trình và công cụ triển khai cụ thể. Tỉnh đã công bố và triển khai 8 bài toán lớn; thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo; xây dựng Đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045; ban hành các kế hoạch phát triển khoa học công nghệ đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng; đồng thời tổ chức đặt hàng các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo gắn trực tiếp với nhu cầu của doanh nghiệp và thực tiễn phát triển. Qua đó, khoa học và công nghệ đang từng bước chuyển từ “nghiên cứu” sang “giải quyết bài toán”, từ “hỗ trợ” sang “tạo năng lực cạnh tranh”, từ “ý tưởng” sang “sản phẩm và thị trường”…

Các chuyên gia trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă mong muốn, thông qua hội thảo này giúp tỉnh nhận diện đúng các điểm nghẽn có tính quyết định và những động lực có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn; đề xuất các cơ chế, chính sách, mô hình và dự án có tính khả thi, phù hợp với điều kiện của tỉnh; quan trọng nhất là các đề xuất cần chỉ ra được con đường từ nghiên cứu đến ứng dụng, từ ứng dụng đến sản phẩm và từ sản phẩm đến thị trường.

Đối với nông nghiệp, tỉnh cần các giải pháp về giống, sản xuất thông minh, dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu và phát triển chuỗi giá trị. Đối với công nghiệp và logistics, cần làm rõ khả năng hình thành các chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu-chế biến-logistics-thị trường. Đối với du lịch, cần khai thác tốt hơn không gian cao nguyên-biển, các giá trị văn hóa-sinh thái và dữ liệu số để hình thành những sản phẩm có sức cạnh tranh. Đối với quản lý nhà nước, cần đẩy mạnh xây dựng dữ liệu dùng chung, phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và số hóa quy trình để nâng cao chất lượng ra quyết định…

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Nhiều phác thảo, gợi ý cho Đắk Lắk bứt phá trong giai đoạn mới

Hội thảo đã nhận được hơn 75 bài tham luận khoa học, tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn gồm: chiến lược phát triển, mô hình tăng trưởng, thể chế và nguồn nhân lực; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số và chuỗi giá trị; công nghiệp, logistics, du lịch và liên kết vùng; tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, môi trường và năng lượng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trực tiếp nghe 7 tham luận của các tác giả, nhóm tác giả gồm: Mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk: khai phóng sức mạnh nội sinh, bứt phá bằng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; Mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất: tái tổ chức không gian phát triển và kiến tạo động lực tăng trưởng mới bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chuyển đổi số doanh nghiệp tư nhân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk; Nông nghiệp số-hạ tầng dữ liệu cho nông nghiệp thông minh: động lực tăng trưởng của Đắk Lắk; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tự động hóa xử lý văn bản phi cấu trúc, góp phần xây dựng chính quyền số hai cấp và tạo động lực tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất; Mô hình tăng trưởng tỉnh Đắk Lắk mới: kiến tạo hạ tầng tích hợp liên kết vùng và chuỗi giá trị tuần hoàn giữa biển và rừng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk Bùi Thanh Toàn phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Thông qua các tham luận và phiên thảo luận, các đại biểu tập trung phân tích bối cảnh, thực trạng và những yếu tố tác động đến quá trình phát triển của Đắk Lắk, đồng thời nhận diện các động lực tăng trưởng mới và những bài toán lớn, liên ngành đặt ra trong quá trình tái cơ cấu kinh tế sau hợp nhất.

Những trao đổi tại hội thảo cung cấp thêm các luận cứ có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần phục vụ quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh, đồng thời làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kiến tạo các động lực tăng trưởng mới cho Đắk Lắk.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học và cởi mở, hội thảo khoa học với chủ đề “Mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất: Tái cơ cấu kinh tế và bứt phá bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Những ý kiến trao đổi thẳng thắn, đa chiều, có chiều sâu khoa học và thực tiễn của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và các đại biểu là nguồn tư liệu quan trọng để tỉnh tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, với 75 tham luận khoa học được chuẩn bị công phu và tập trung trao đổi, hội thảo đã tiếp cận khá toàn diện những vấn đề đặt ra đối với Đắk Lắk sau hợp nhất. Đây là nguồn luận cứ có giá trị cả về lý luận và thực tiễn đối với quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày các giải pháp về công nghệ và chuyển đổi số của các doanh nghiệp công nghệ bên lề hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Kết quả hội thảo sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, xây dựng báo cáo kiến nghị và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo; đồng thời làm cơ sở hoàn thiện các cơ chế, chính sách, chương trình và kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh không gian phát triển mới đang định hình, giá trị của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ nằm ở kết quả nghiên cứu, mà còn ở khả năng được ứng dụng, chuyển giao và tạo ra những giá trị mới trong đời sống và sản xuất. Thông qua hội thảo này, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ tiếp tục quy tụ trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực của nhiều chủ thể, để những vấn đề đặt ra từ yêu cầu phát triển được nhìn nhận sâu hơn, những ý tưởng có giá trị được tiếp tục vun đắp và chuyển hóa thành những đóng góp thiết thực, góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc cho Đắk Lắk bứt phá và vươn lên trong giai đoạn mới.