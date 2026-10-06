Thương mại - dịch vụ TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh, tạo đà bứt phá

Sức mua phục hồi, bán lẻ tăng khá

Thương mại - dịch vụ tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế TP. Hồ Chí Minh 9 tháng năm 2026, khi sức mua từng bước phục hồi, hệ thống phân phối hiện đại và thương mại điện tử duy trì đà phát triển, góp phần mở rộng tổng cầu trên địa bàn.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TP. Hồ Chí Minh tăng 13,8% so với cùng kỳ 2025.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, cho biết 9 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Thành phố đạt 1.488.689 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 699.429 tỷ đồng, tăng 17,2%.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, sức mua hàng hóa được cải thiện; hoạt động phân phối, bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử tiếp tục phát triển. Các chương trình khuyến mại, kích cầu, kết nối cung - cầu góp phần mở rộng thị trường tiêu dùng. Du lịch, dịch vụ ăn uống, lưu trú tiếp tục tăng trưởng, cùng với hoạt động xúc tiến thương mại và thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại hệ thống siêu thị, doanh thu duy trì tăng trưởng tốt, nguồn cung hàng hóa ổn định, bảo đảm đầy đủ số lượng, chủng loại. Công tác dự trữ và phối hợp với nhà cung cấp được thực hiện chặt chẽ, không xảy ra thiếu hàng hoặc gián đoạn nguồn cung. Các nhóm hàng bình ổn thị trường tiếp tục duy trì giá ổn định.

Tại các chợ, sức mua nhìn chung ổn định và có sự khác biệt theo khu vực, thời điểm. Một số chợ khu vực trung tâm như Bến Thành, Minh Phụng, Bình Đông, Tân Mỹ, Phú Nhuận, Đức Nhuận, Tân Định có sức mua ổn định hoặc tăng khoảng 10%, chủ yếu ở nhóm lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Tại khu vực có trường học, đại học như Thủ Đức, Bình Lợi Trung, Phú Thọ Hòa, Bình Dương, mãi lực tăng so với tháng 7, tháng 8 khi học sinh, sinh viên trở lại trường. Trong khi đó, tại các khu vực ven biển, lượng khách trở lại mức bình thường; vào cuối tuần, lượng khách tăng 20-30% nhờ du lịch biển.

Sở Công Thương cũng phối hợp triển khai thí điểm Sàn giao dịch thịt heo TP. Hồ Chí Minh từ ngày 6/4/2026, góp phần minh bạch giá cả, hóa đơn, chứng từ và truy xuất nguồn gốc, kết nối đơn vị sản xuất với hệ thống phân phối.

Cùng với đó, Thành phố tiếp tục điều tiết, cân đối cung - cầu thông qua Chương trình Bình ổn thị trường năm 2026 - Tết Đinh Mùi năm 2027, với 66 doanh nghiệp lớn tham gia, tập trung các nhóm hàng thiết yếu, góp phần duy trì nguồn cung, ổn định giá và thúc đẩy tiêu dùng.

Thương mại hiện đại, thương mại điện tử mở rộng

Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng với 74 chương trình, tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng. Các hoạt động tập trung vào ngành hàng chủ lực, ngành có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng xuất khẩu. Chương trình khuyến mại tập trung được xây dựng theo chiến lược giai đoạn 2026-2030, gắn với du lịch và văn hóa nhằm thu hút người dân, du khách mua sắm.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Thành phố đồng thời nghiên cứu phát triển các mô hình thương mại hiện đại. Ngày 19/8/2026, Sở Công Thương tổ chức tọa đàm về phát triển Trung tâm Outlet tại TP. Hồ Chí Minh, hướng tới mở rộng các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, thu hút dòng khách và gia tăng chi tiêu, tạo hiệu ứng lan tỏa sang du lịch, lưu trú, vận tải, ẩm thực và giải trí.

Thương mại điện tử tiếp tục tác động mạnh đến phương thức kinh doanh và tiêu dùng. Doanh nghiệp, thương nhân chủ động ứng dụng công nghệ, đa dạng hóa kênh bán hàng trên nền tảng số, kết hợp phương thức truyền thống với hiện đại.

TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 31/7/2026 về tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030, hướng tới thị trường minh bạch, công bằng, bền vững; thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Việt Nam qua thương mại điện tử và đẩy mạnh giao dịch xuyên biên giới.

Theo Kế hoạch số 13612/KH-SCT ngày 7/9/2026, Thành phố phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử năm 2026 tăng 25% so với năm 2025; hỗ trợ tối thiểu 500 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử, trong đó ít nhất 30% đơn vị được hỗ trợ áp dụng nền tảng số, giải pháp kinh doanh đa kênh hoặc công nghệ mới.

Sở Công Thương cũng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thương mại điện tử với chủ đề “Xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử an toàn, minh bạch” ngày 24/7/2026, tập trung vào bảo vệ người tiêu dùng, trách nhiệm của nền tảng, xác thực người bán, thương mại điện tử xuyên biên giới và kết nối dữ liệu phục vụ quản lý.

Tuy nhiên, mức độ tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh vào thương mại điện tử còn chưa đi vào chiều sâu. Nhiều đơn vị mới sử dụng một kênh bán hàng, quy mô giao dịch nhỏ, chủ yếu phục vụ thị trường nội địa. Hạn chế về vốn, nhân lực, kỹ năng vận hành, dữ liệu khách hàng, marketing số, logistics và chi phí trên sàn vẫn là những trở ngại cần tháo gỡ.

Bên cạnh đó, thương mại - dịch vụ chịu sức ép từ mặt bằng giá, chi phí đầu vào, nhiên liệu, logistics và cạnh tranh ngày càng cao giữa các kênh phân phối. Trong 9 tháng, sản xuất công nghiệp của Thành phố tăng 10,9%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 76 tỷ USD, tăng 10,56%; nhập khẩu đạt 82,25 tỷ USD, tăng 12,61%, tạo thêm nguồn hàng và dư địa cho hoạt động lưu thông, phân phối.

Tập trung phát triển thị trường nội địa, kích cầu cuối năm

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết ngành Công Thương tập trung triển khai các nhiệm vụ gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố.

Trong lĩnh vực thương mại, Thành phố tổ chức Chương trình kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2026; Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026; Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và Hội nghị bàn tròn các Thành phố đối tác kinh tế năm 2026.

Thị trường nội địa tiếp tục được phát triển thông qua thu hút đầu tư hạ tầng thương mại, hình thành Trung tâm Outlet, trung tâm thương mại, trung tâm tổ chức sự kiện; nâng cấp, chỉnh trang chợ; kêu gọi đầu tư trung tâm logistics, trung tâm phân phối và hệ thống bán lẻ hiện đại. Thành phố cũng triển khai thí điểm Sàn giao dịch hàng hóa. Cùng với đó, Thành phố tổ chức đợt kích cầu cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2027 từ tháng 11/2026 đến trước Tết, nhằm thu hút khách du lịch, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu.

Ngành Công Thương tiếp tục triển khai Chương trình Bình ổn thị trường năm 2026 - Tết Đinh Mùi năm 2027, Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2026. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Với lợi thế về thị trường tiêu dùng, năng lực sản xuất, hệ thống cảng biển và logistics sau hợp nhất địa bàn, TP. Hồ Chí Minh có điều kiện mở rộng không gian thương mại - dịch vụ. Việc kết nối sức mua với năng lực sản xuất, logistics và hạ tầng thương mại được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại hiện đại, thúc đẩy tổng cầu trong những tháng cuối năm 2026, hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2026.