Chương trình lập pháp năm 2027

Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XVI (tháng 5-2027) đối với 9 dự án luật, gồm: Luật Cấp, thoát nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi); Luật Phòng, chống thiên tai (sửa đổi); Luật về Vật liệu xây dựng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

Tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XVI (tháng 10-2027) xem xét, thông qua đối với 12 dự án luật, gồm: Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đê điều (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi); Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (sửa đổi); Luật Hàm, cấp ngoại giao; Luật Hòa giải thương mại; Luật Kiểm soát thủ tục hành chính; Luật Trồng trọt (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong khi đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2027 đối với 1 dự án pháp lệnh, 1 dự án nghị quyết, gồm: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2028-2030.

Quang cảnh phiên họp tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: qdnd.vn

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ, các cơ quan trình dự án tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Nghị quyết số 66-NQ/TW, Kết luận số 09-KL/TW, Kết luận số 17-KL/TW, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình xây dựng, trình xem xét, thông qua các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập pháp, bảo đảm thực hiện nghiêm Chương trình lập pháp năm 2027; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, không để xảy ra việc lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong xây dựng pháp luật.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, chủ trì tiếp thu, chỉnh lý để bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, cho ý kiến đối với dự án và nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội; xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền trình dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, rà soát các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các chủ trương, chính sách trong các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Chỉ đạo Trung ương, kịp thời đề xuất bổ sung các nhiệm vụ lập pháp vào Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, bổ sung các dự án cần thiết vào Chương trình hằng năm để sớm thể chế hóa chủ trương, chính sách mới của Đảng.

Cơ quan, tổ chức được giao chủ trì soạn thảo tổ chức tốt việc soạn thảo, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong Chương trình lập pháp, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đã được xác định; thực hiện có chất lượng khâu xây dựng, tham vấn, thông qua chính sách trước khi tiến hành soạn thảo dự án; đối với các dự án không phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách thì phải thuyết minh, báo cáo rõ khi trình dự án; thực hiện kỹ lưỡng, nghiêm túc các hoạt động tổng kết, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động, các cơ quan, tổ chức có liên quan; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thẩm tra trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Bộ Tư pháp tăng cường vai trò thẩm định, tham mưu, giúp Chính phủ đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình; phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc thẩm quyền trình của Chính phủ; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan chủ trì rà soát kỹ thuật đối với văn bản do Chính phủ trình trước khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục đề cao trách nhiệm, tăng cường năng lực, phát huy dân chủ trong công tác lập pháp; tiếp tục đổi mới phương thức thẩm tra, phối hợp tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo hướng tiếp cận từ sớm, từ xa, nghiên cứu toàn diện, chuyên sâu, bám sát thực tiễn, giải quyết có hiệu quả những vấn đề thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội đặt ra; chủ trì, phối hợp rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc phạm vi phụ trách để phát hiện nội dung bất cập hoặc có mâu thuẫn, chồng chéo, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan; tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, làm rõ và kiến nghị xử lý các điểm nghẽn thể chế, khoảng trống pháp luật…

Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.