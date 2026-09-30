Trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2024 quy định cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm tổ chức khám, chữa bệnh, cung cấp đầy đủ dịch vụ y tế cho người có thẻ BHYT; thực hiện đúng quy định về chuyên môn, thủ tục khám, chữa bệnh và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Cơ sở khám, chữa bệnh BHYT không được từ chối hoặc gây khó khăn đối với người bệnh thuộc diện được hưởng BHYT theo quy định của pháp luật.

* Cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm gì trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT?

Trả lời: Theo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2024, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm lập hồ sơ, tổng hợp chi phí khám, chữa bệnh BHYT và gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để giám định, thanh toán theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ sở khám, chữa bệnh BHYT phải thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định; không được lạm thu hoặc yêu cầu người bệnh chi trả các khoản chi phí đã thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT theo quy định hiện hành.