Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp làm việc với UBND tỉnh về cải cách thủ tục hành chính cấp xã

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các Thành viên Đoàn giám sát, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ tỉnh…

Theo đánh giá tại buổi, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Đồng Tháp đã kiện toàn 102 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã với 774 nhân sự thực hiện các nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ, hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, luân chuyển hồ sơ và tra kết quả. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị như: Máy tính, máy in, máy quét và đường truyền kết nối được quan tâm đầu tư, bảo đảm phục vụ hiệu quả cho việc tiếp nhận, số hóa và giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử.

Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Trong kỳ báo cáo (từ ngày 1-7-2025 đến ngày 21-9-2026) toàn hệ thống cấp xã đã tiếp nhận 1.093.318 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt mức rất cao với 98,78%. Hoạt động tiếp nhận, số hóa, luân chuyển, giải quyết và trả kết quả từng bước đi vào nền nếp.

Đại biểu Đỗ Thị Thu Thảo, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc.

Các mô hình hay, cách làm hiệu quả tiếp tục được phát huy như: Mô hình hỗ trợ đối tượng yếu thế thực hiện TTHC tại xã Mỹ Quý; "Ngày thứ Bảy hành chính" tại ấp ở xã Đồng Sơn; giải quyết TTHC lưu động tại xã Thạnh Phú và xã Tam Nông, hay mô hình “Dịch vụ công trực tuyến 3 không” tại xã Hòa Long...

Bên cạnh đó, vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, Tổng đài 1022, ứng dụng e-Đồng Tháp và VNeID đã góp phần đưa dịch vụ hành chính đến gần hơn với người dân...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã vẫn còn một số khó khăn, bất cập. Tại buổi làm việc, các Thành viên Đoàn giám sát cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc như: Chất lượng nhân lực tại một số đơn vị chưa đồng đều, công chức kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực; việc vận hành đồng thời nhiều hệ thống công nghệ thông tin đôi khi còn phát sinh lỗi, thao tác lặp hoặc chậm đồng bộ dữ liệu; vướng mắc tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực như: Đất đai, hộ tịch và liên thông các thủ tục hành chính...

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, các Thành viên Đoàn giám sát và lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trao đổi, thảo luận nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, đề ra các giải pháp tháo gỡ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành có trọng tâm, trọng điểm của UBND tỉnh đối với công tác giải quyết TTHC trong thời gian qua, góp phần giải quyết khối lượng lớn hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy còn một số khó khăn, hạn chế nhất định.

Đại biểu Đoàn Hùng Vũ, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương cũng phân tích cụ thể những khó khăn, hạn chế cần phải có cái giải pháp trong thời gian tới; đồng thời gợi ý 4 nhiệm vụ, giải pháp để UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh cải cách TTHC trong thời gian tới.

Thứ nhất, đẩy mạnh chuẩn hóa, số hóa toàn bộ quy trình giải quyết TTHC trên môi trường số nhằm rút ngắn thời gian và giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; phấn đấu đạt 100% các chỉ tiêu theo nghị quyết của Chính phủ trong giai đoạn mới (như dịch vụ công trực tuyến toàn trình, số hóa kết quả, thủ tục nội bộ, chế độ báo cáo và giấy tờ sản xuất kinh doanh).

Thứ hai, kịp thời sơ tổng kết, đánh giá hiệu quả các mô hình liên kết cung ứng dịch vụ (như giao doanh nghiệp bưu chính hỗ trợ tại cấp xã), đồng thời nhân rộng các cách làm hay trên toàn địa bàn.

Thứ ba, nâng cao chất lượng khảo sát sự hài lòng; hoàn thiện cơ chế khảo sát và đánh giá thực chất sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước để tìm ra nguyên nhân và có giải pháp khắc phục sát thực tế.

Thứ tư, quan tâm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để nâng cao tỷ lệ người dân tự thực hiện hồ sơ trực tuyến, đồng thời phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng ở cơ sở nhằm giảm tải áp lực cho các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã...

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành và địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho UBND tỉnh, bám sát thực tiễn cơ sở để kịp thời đề ra các giải pháp chỉ đạo sát sao, hiệu quả.

Đối với Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí mong muốn các vị ĐBQH phát huy vai trò cầu nối, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị từ cơ sở đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương; qua đó góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh cũng như cả nước trong giai đoạn mới.