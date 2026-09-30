Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thường trực các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 355/QĐ-MTTW-BTT ngày 28/9/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc công nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo quyết định, đồng chí Lò Thị Thúy Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La được công nhận giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La từ ngày 24/9/2026.

Đồng chí Chá A Của phát biểu tại hội nghị.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Chá A Của chúc mừng đồng chí Lò Thị Thúy Hà được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công nhận giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La. Đồng chí đề nghị trên cương vị công tác mới, đồng Lò Thị Thúy Hà tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm; giữ vững tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với tập thể Ban Thường trực và các tổ chức thành viên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Lò Thị Thúy Hà phát biểu nhận nhiệm vụ

Công bố các quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm công chức, lãnh đạo, quản lý.

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm công chức, lãnh đạo, quản lý đối với 9 cán bộ từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.