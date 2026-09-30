Thái Nguyên: Cử tri kiến nghị tháo gỡ vướng mắc quy hoạch, hạ tầng

Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri phường Bách Quang trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ngô Tuấn Anh; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Sỹ Huân.

Cùng dự, có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Duy Hoàng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

ĐBQH Ngô Tuấn Anh thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai tới cử tri phường Bách Quang.

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBQH Ngô Tuấn Anh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI; đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ Nhất đến nay.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ Hai khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11/2026; được tổ chức thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 17/10 đến 13/11; đợt 2 từ ngày 19 đến 20/11.

Tại Kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 45 dự án luật, nghị quyết; đồng thời xem xét, quyết định nhiều nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Cử tri phường Bách Quang bày tỏ đồng thuận, đánh giá cao các nội dung dự kiến được Quốc hội xem xét, quyết định; đồng thời ghi nhận những kết quả trong việc tiếp nhận, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thời gian qua.

Cử tri phường Bách Quang trao đổi, đóng góp ý kiến tại tại buổi tiếp xúc.

Là địa bàn có quy mô kinh tế và thu hút đầu tư lớn, cử tri phường Bách Quang đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết một số vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống người dân và quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cử tri phản ánh những vướng mắc liên quan đến quy hoạch hành lang thoát lũ sông Cầu khiến nhiều hộ dân chưa đủ điều kiện cấp phép xây dựng nhà ở, ảnh hưởng đến việc ổn định cuộc sống. Cử tri đề nghị nghiên cứu, rà soát để có giải pháp phù hợp, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý hành lang thoát lũ, vừa đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

Liên quan đến phát triển công nghiệp, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công 1 đã được đầu tư từ nhiều năm nay, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao đổi, làm rõ các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương.

Cử tri cũng đề nghị trước khi tiếp tục thu hút, mở rộng các dự án sản xuất tại những khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư, cần nghiên cứu hoàn thiện đồng bộ các điều kiện về hạ tầng, môi trường và hành lang cách ly theo quy hoạch.

Một số ý kiến khác đề nghị nghiên cứu, xem xét bổ sung đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, MTTQ và các đoàn thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh được lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành trực tiếp trao đổi, trả lời tại hội nghị; đồng thời tiếp thu để chỉ đạo giải quyết. Những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, chuyển tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, ý kiến, kiến nghị của cử tri là kênh thông tin quan trọng để đánh giá hiệu quả, tính khả thi của các chính sách sau khi được ban hành và tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét, phân loại các ý kiến thuộc thẩm quyền, giao các sở, ban, ngành có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết, bảo đảm các kiến nghị chính đáng của cử tri được tiếp nhận và xử lý phù hợp.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; đồng hành cùng các ĐBQH tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn và đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri.