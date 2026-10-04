Nam sinh trèo lan can tầng 4 sau mâu thuẫn gia đình, Công an chạy đua giải cứu

Theo tin từ Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng và Công an phường Ngô Quyền vừa nhận được thư cảm ơn từ chị M.T.Ng (trú tại Phương Lưu, Ngô Quyền, Hải Phòng) bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, phản ứng nhanh chóng của lực lượng Công an trong việc bảo vệ tính mạng người dân.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 29/9, do mâu thuẫn gia đình xuất phát từ việc nhắc nhở chơi điện tử trên điện thoại, cháu N.Đ.K (sinh năm 2010, con trai chị M.T.Ng) đã bộc phát tâm lý bồng bột, trèo ra khu vực lan can tầng 4 với ý định tiêu cực.

Công an phường Ngô Quyền kịp thời giải cứu cháu N.Đ.K. Ảnh: CA.↵

Nhận được tin báo khẩn cấp từ gia đình, Tổ cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an phường Ngô Quyền do đồng chí Đặng Quốc Bảo (Phó Trưởng Công an phường) trực tiếp chỉ đạo cùng các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tâm lý khéo léo và tinh thần khẩn trương, lực lượng Công an đã kịp thời trấn an gia đình, tiếp cận khu vực nguy hiểm để động viên, thuyết phục cháu K.

Nhờ sự can thiệp nhạy bén, cháu K. đã nhận thức được hành vi, ổn định tâm lý và được các chiến sĩ đưa xuống nơi an toàn để hòa giải cùng bố mẹ.