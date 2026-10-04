Đến ngày 3-10, Đội K76 Đồng Nai tìm kiếm được 35 hài cốt liệt sĩ

Các lực lượng của Đội K76 tìm kiếm thêm 3 hài cốt liệt sĩ ngày 3-10. Ảnh: ĐVCC

Bộ phận 1 tổ chức đào tìm tại Sân bay Lộc Ninh thuộc khu phố 2, phường Lộc Ninh đã quy tập được 2 HCLS chưa xác định thông tin. Bộ phận đào tìm 2 tổ chức đào tìm tại khu ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi và quy tập được 1 HCLS. Tổng hợp đến ngày 3-10, Đội K76 đã tìm kiếm tổng cộng 35 HCLS.

1 bộ trong 3 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập ngày 3-10 tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. Ảnh: ĐVCC

Theo Kế hoạch 4184/KH-BCH ngày 24-9-2026 đã quy tập được 17 HCLS, trong đó 12 HCLS tại khu vực Sân bay Lộc Ninh; 2 HCLS tại khu vực ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Quang và 3 HCLS quy tập tại khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. Theo Kế hoạch 3152/KH-BCH ngày 22-8-2026 của Bộ CHQS thành phố tính đến ngày 24-9-2026 quy tập được 18 HCLS...

Trung tá Nguyễn Văn Long cho biết thêm: Trong số các HCLS quy tập được theo 2 kế hoạch, đội tổ chức lấy mẫu phẩm được 10 mẫu gửi xét nghiệm và 1 mẫu phẩm cùng 1 HCLS đã được bàn giao cho Sở Nội vụ tổ chức an táng ngày 13-8-2026 theo kế hoạch của UBND thành phố.