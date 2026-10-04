Đến ngày 3-10, Đội K76 Đồng Nai tìm kiếm được 35 hài cốt liệt sĩ
Chiều tối 3-10, Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai cho biết: Trong ngày 3-10, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) tiếp tục tìm kiếm ở các hướng đạt kết quả tích cực.
Bộ phận 1 tổ chức đào tìm tại Sân bay Lộc Ninh thuộc khu phố 2, phường Lộc Ninh đã quy tập được 2 HCLS chưa xác định thông tin. Bộ phận đào tìm 2 tổ chức đào tìm tại khu ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi và quy tập được 1 HCLS. Tổng hợp đến ngày 3-10, Đội K76 đã tìm kiếm tổng cộng 35 HCLS.
Theo Kế hoạch 4184/KH-BCH ngày 24-9-2026 đã quy tập được 17 HCLS, trong đó 12 HCLS tại khu vực Sân bay Lộc Ninh; 2 HCLS tại khu vực ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Quang và 3 HCLS quy tập tại khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. Theo Kế hoạch 3152/KH-BCH ngày 22-8-2026 của Bộ CHQS thành phố tính đến ngày 24-9-2026 quy tập được 18 HCLS...
Trung tá Nguyễn Văn Long cho biết thêm: Trong số các HCLS quy tập được theo 2 kế hoạch, đội tổ chức lấy mẫu phẩm được 10 mẫu gửi xét nghiệm và 1 mẫu phẩm cùng 1 HCLS đã được bàn giao cho Sở Nội vụ tổ chức an táng ngày 13-8-2026 theo kế hoạch của UBND thành phố.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/luc-luong-vu-trang/202610/den-ngay-3-10-doi-k76-dong-nai-tim-kiem-duoc-35-hai-cot-liet-si-f226a90/