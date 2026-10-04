Hành trình tìm lại nhân thân cho người đàn ông sau 40 năm

Qua công tác quản lý cư trú, Đại úy Lê Văn Thiện Phước, Cảnh sát khu vực Công an phường Hải Châu, phát hiện trường hợp ông T.H.T. (SN 1973, hiện ở K74 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu) đã mất toàn bộ giấy tờ tùy thân, đồng thời không nhớ và không cung cấp được bất kỳ thông tin nào liên quan đến nguồn gốc, nhân thân của mình.

Cuộc đời ông T. trải qua nhiều biến động. Tuổi thơ của ông gắn bó với địa bàn phường Thanh Bình cũ, nay là phường Hải Châu. Sau đó, ông có 10 năm chấp hành án phạt tù, rồi nhiều năm sống lang thang, từng nương náu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng khoảng 4 năm và di chuyển qua nhiều nơi khác nhau.

Ông T được làm thẻ căn cước. Ảnh: CA. ↵

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và chỉ đạo của lãnh đạo Công an phường Hải Châu, lực lượng Cảnh sát khu vực đã khẩn trương tra cứu, trích lục hồ sơ tàng thư hộ khẩu, đồng thời xâu chuỗi, xác minh từng thông tin liên quan đến quá trình cư trú của ông T.

Quá trình xác minh nhân thân kéo dài khoảng một tháng, đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ. Trong điều kiện khối lượng công việc lớn, Đại úy Lê Văn Thiện Phước vẫn nỗ lực thu thập, đối chiếu thông tin, từng bước hoàn thiện hồ sơ để làm căn cước cho ông T.

Sau khoảng 40 năm không có nhân thân, lai lịch rõ ràng, ông T. đã được cấp căn cước. Chia sẻ niềm vui, ông nói: “Cả đời này không nghĩ mình sẽ làm được tấm Căn cước”.

Với sự vào cuộc trách nhiệm của Đại úy Lê Văn Thiện Phước cùng tập thể Công an phường Hải Châu, những thông tin rời rạc về quá trình lưu lạc của ông T. từng bước được xác minh, kết nối và hoàn thiện.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc thông tin nhân thân của một công dân được cập nhật lên hệ thống, mà còn cho thấy sự quan tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ góp phần thể hiện tinh thần “gần dân nhất”, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an nhân dân.