Nâng cao khả năng phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy mang theo vũ khí xuyên biên giới

Đại tá Nguyễn Bá Duyệt, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đình Tiến

- Đồng chí có thể chia sẻ mục đích và ý nghĩa của cuộc diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy có vũ khí qua biên giới Việt Nam - Lào ngày 15/9, tại khu vực bản Cha Lo, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới?

- Khu vực biên giới tiếp giáp giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh của Lào có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đây cũng là địa bàn các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, lợi dụng để hoạt động. Các đường dây ma túy ngày càng có phương thức, thủ đoạn tinh vi, tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia và mang tính chuyên nghiệp.

Ma túy từ khu vực Tam giác vàng được vận chuyển qua lãnh thổ Lào, tập kết tại các tỉnh giáp biên giới, rồi tìm cách đưa vào Việt Nam để trung chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ. Các đối tượng thường cất giấu ma túy trên các phương tiện qua cửa khẩu; lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, đường mòn, lối mở; lựa chọn thời điểm ban đêm hoặc khi thời tiết phức tạp để né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Đáng chú ý, nhiều đối tượng mang theo vũ khí quân dụng, hung khí nguy hiểm và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Xuất phát từ tình hình đó, tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam và Lào, cuộc diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, chỉ đạo và khả năng hiệp đồng giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn, Công an tỉnh Khăm Muồn trong xử lý các tình huống đấu tranh với tội phạm ma túy có mang theo vũ khí. Thông qua diễn tập, các bên kiểm tra, rà soát, bổ sung cơ chế phối hợp; thống nhất quy trình trao đổi thông tin, tổ chức chỉ huy và xử lý tình huống. Đây là cơ sở thực tiễn để lực lượng chức năng hai nước chủ động triển khai nhiệm vụ nhanh chóng, đồng bộ khi vụ việc phát sinh.

Có thể khẳng định, cuộc diễn tập vừa đáp ứng yêu cầu huấn luyện, vừa thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa lực lượng bảo vệ biên giới, quản lý cửa khẩu Việt Nam và Lào trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu.

- Tình huống diễn tập lần này được đánh giá là rất sát thực tế, đồng chí có thể chia sẻ những nội dung nổi bật và những kinh nghiệm rút ra sau cuộc diễn tập?

- Toàn bộ tình huống diễn tập được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm hoạt động của các đường dây ma túy xuyên quốc gia hiện nay và thực tiễn trên đoạn biên giới tỉnh Quảng Trị. Theo tình huống giả định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam và Lào. Các đối tượng đang chuẩn bị một số lượng “hàng” lớn tại khu vực biên giới tỉnh Khăm Muồn để đưa vào tỉnh Quảng Trị, sau đó vận chuyển sâu vào nội địa nước ta. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng hai tỉnh nhanh chóng trao đổi tình hình, thiết lập sở chỉ huy liên hợp và thống nhất phương án đấu tranh. Cuộc diễn tập được triển khai qua 3 giai đoạn, 6 vấn đề huấn luyện, bao quát các khâu từ tiếp nhận, xử lý thông tin, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng đến triển khai mật phục, vây bắt, truy đuổi và xử lý những tình huống phát sinh khi đối tượng bỏ chạy.

Điểm đáng chú ý của tình huống là các đối tượng vận chuyển ma túy xuyên biên giới theo nhiều hướng, chia thành nhiều nhóm, mang theo vũ khí và sẵn sàng chống trả. Điều đó đòi hỏi các lực lượng phải hiệp đồng chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể; vừa tổ chức mật phục, truy đuổi, khống chế đối tượng, vừa làm tốt công tác tuyên truyền đặc biệt, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng và nhân dân.

Qua diễn tập, chúng tôi đánh giá cao tinh thần phối hợp, khả năng xử trí tình huống và sự thống nhất trong chỉ huy giữa lực lượng hai nước. Sở chỉ huy liên hợp được vận hành thông suốt; thông tin trao đổi kịp thời; mệnh lệnh được truyền đạt nhanh chóng, giúp các bộ phận trên từng hướng thực hiện đúng chức trách được giao.

Một kinh nghiệm quan trọng được rút ra là muốn đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy xuyên biên giới phải chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, đồng thời duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các lực lượng. Khi vụ việc xảy ra, thông tin phải được chia sẻ nhanh, phương án cần được thống nhất kịp thời, lực lượng phải được tổ chức phù hợp để không tạo khoảng trống cho các đối tượng lợi dụng tẩu thoát.

Cuộc diễn tập cũng giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh, khả năng linh hoạt trong xử trí những tình huống sát thực tế; rèn luyện kỹ năng tuyên truyền đặc biệt và sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao.

Các lực lượng tham gia diễn tập trong tình huống mật phục vây bắt các đối tượng tội phạm ma túy chạy về phía biên giới Việt Nam. Ảnh: Viết Lam

- Từ kết quả cuộc diễn tập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung những giải pháp gì để tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên biên giới có mang vũ khí trong thời gian tới, thưa đồng chí?

- Đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, khó khăn và nguy hiểm. Vì vậy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác định phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết, tập trung tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới, phổ biến pháp luật, vận động bà con không tham gia, không tiếp tay cho tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng. Đồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong phát hiện, tố giác hành vi vi phạm, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cùng với đó, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, đường tắt, lối mở qua lại biên giới. Các biện pháp nghiệp vụ tiếp tục được tăng cường, chú trọng nâng cao chất lượng công tác trinh sát; ứng dụng trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ tuần tra, kiểm soát; quản lý chặt địa bàn, đối tượng, tuyến và những khu vực trọng điểm. Qua đó, kịp thời phát hiện dấu hiệu hình thành đường dây, ổ nhóm để xác lập chuyên án đấu tranh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên biên giới, cửa khẩu; duy trì, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn, Công an tỉnh Khăm Muồn và các lực lượng chức năng của Lào trong trao đổi thông tin, điều tra, xác minh, đấu tranh chuyên án và xử lý những vụ việc liên quan đến tội phạm xuyên biên giới. Cơ chế phối hợp này giúp các lực lượng chủ động xử lý vụ việc từ hai phía, hạn chế khả năng đối tượng lợi dụng địa bàn giáp biên để lẩn trốn hoặc tiếp tục hoạt động. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc diễn tập với những tình huống sát thực tiễn, qua đó nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng và kỹ năng xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ; bồi dưỡng bản lĩnh chiến đấu, chiến thuật, võ thuật và thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Lào và sự đồng lòng của nhân dân khu vực biên giới, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên biên giới sẽ tiếp tục đạt kết quả tích cực. Qua đó, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Viết Lam (thực hiện)