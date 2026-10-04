Sáu giờ truy bắt đối tượng cướp giật tại tiệm vàng ở Lâm Đồng

Trước đó, khoảng 17h ngày 2/10, Trịnh Vũ Phúc Lộc mặc áo mưa, bịt kín mặt, điều khiển xe máy không gắn biển số đến một tiệm vàng trên địa bàn xã D’ran, giả vờ hỏi mua 2 chỉ vàng 9999. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, đối tượng bất ngờ cướp giật số vàng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Sau khi gây án, Lộc chạy xe theo hướng Khánh Hòa nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng, sau đó tiếp tục thay đổi lộ trình để tìm cách cắt đuôi lực lượng truy bắt.

Đối tượng Trịnh Vũ Phúc Lộc tại hiện trường vụ cướp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã D’ran đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai các biện pháp truy xét. Lực lượng chức năng đồng thời rà soát các cơ sở kinh doanh vàng bạc, tổ chức chốt chặn trên những tuyến đường trọng yếu, quyết tâm không để đối tượng tẩu thoát.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng Cảnh sát hình sự nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khẩn trương thu thập thông tin, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết đối tượng. Đến 23h36 cùng ngày, sau khoảng 6 giờ truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ Trịnh Vũ Phúc Lộc tại Trạm Cảnh sát giao thông Madaguôi, khu vực cửa ngõ giáp ranh hướng về TP Đồng Nai, thu giữ số vàng bị cướp giật.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.