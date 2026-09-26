Đưa đặc sản miền núi phía Bắc tới người tiêu dùng Thủ đô

Không chỉ tạo không gian trải nghiệm, mua sắm, sự kiện còn mở ra cơ hội kết nối sản phẩm vùng cao với các kênh phân phối, từng bước mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản bản địa.

Đông đảo nhân dân tham quan, mua sắm tại sự kiện tối 25-9.Ảnh: Nguyễn Mai

Đặc sản vùng cao hút khách Thủ đô

Diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28-9 tại Công viên Thiên văn học (phường Dương Nội), sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức quy tụ hơn 100 gian hàng, với hơn 1.000 sản phẩm OCOP đặc trưng đến từ các xã, phường trên địa bàn Thủ đô và 17 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong đó, nhóm sản phẩm đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc tạo dấu ấn riêng với sự đa dạng về nguyên liệu, phương thức sản xuất và câu chuyện văn hóa. Nhiều sản phẩm vốn gắn với đời sống đồng bào các dân tộc nay được chuẩn hóa, bao bì hóa và từng bước xây dựng thương hiệu để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Rất đông người dân tham quan và mua sắm sản phẩm tại sự kiện. Ảnh: Nguyễn Mai

Không chỉ là sản phẩm hàng hóa, mỗi đặc sản vùng cao còn mang theo câu chuyện về vùng đất, khí hậu, tập quán canh tác và tri thức bản địa. Gian hàng của Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu gồm nhiều sản phẩm như trà, gạo, đông trùng hạ thảo… được nhiều người tiêu dùng tới xem. Tại đây, người dân Thủ đô có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, nếm thử và mua các sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền.

Ban tổ chức cắt băng khai mạc sự kiện. Ảnh: Nguyễn Mai

Bên cạnh sản phẩm miền núi phía Bắc, sự kiện còn có sự tham gia của nhiều chủ thể OCOP ở Hà Nội và các địa phương khác. Đây là cơ hội để các vùng sản xuất cùng kết nối, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm thị trường.

Đang vào mùa cốm, cơ sở cốm Minh Hằng (phường Mễ Trì, Hà Nội) duy trì sản xuất hằng ngày với sản lượng lớn. Anh Nguyễn Đăng Huy, chủ cơ sở, cho biết, riêng xôi cốm mỗi ngày sản xuất khoảng 5 tạ, phục vụ khách bán buôn và các đơn hàng. Cùng với xôi cốm, cơ sở phát triển hàng trăm sản phẩm từ cốm với nhiều chủng loại khác nhau. Sản phẩm được tiêu thụ qua hệ thống siêu thị, các điểm bán tại sân bay Nội Bài và các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại.

Anh Hoàng Quốc Bảo, Công ty TNHH Công nghệ ứng sinh học xanh BKT (thành phố Cần Thơ), mang đến sự kiện các sản phẩm trà trái nhàu, nước cốt trái nhàu và bột chuối sen. Đây là lần thứ 5 trong năm 2026 anh Bảo ra Hà Nội tham gia các chương trình xúc tiến thương mại theo đoàn của ngành Nông nghiệp địa phương.

Theo anh Bảo, sức mua tại Hà Nội khá tốt. Tuy nhiên, doanh nghiệp không đặt mục tiêu chính là doanh số bán lẻ trong vài ngày hội chợ mà quan trọng hơn là giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm đối tác phân phối, đại lý.

Đại điện lãnh đạo trung ương và thành phố trao chứng nhận OCOP cho 3 chủ thể có sản phẩm được chứng nhận năm 2026. Ảnh: Nguyễn Mai

Tương tự, anh Trần Tiến Phát, Công ty TNHH Một thành viên Nông sản Hà Vân (tỉnh Lâm Đồng), mang đến sản phẩm hạt điều rang muối và các loại bánh chế biến từ sầu riêng. Đây là lần thứ hai trong năm doanh nghiệp tham gia hoạt động xúc tiến thương mại tại Hà Nội. Sau hai ngày trực tiếp bán hàng, anh Phát đánh giá sức mua tại thị trường Thủ đô khá tốt. “Sản phẩm bán tốt. So với nhiều địa phương khác, thị trường Hà Nội có lượng khách đông và sức mua khá”, anh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hồng, phường Dương Nội cùng các con, cháu đến tham quan sự kiện cho biết, hàng hóa tại hội chợ phong phú, đa dạng. Đặc biệt, sự kiện diễn ra đúng dịp Tết Trung thu nên gia đình kết hợp đưa trẻ nhỏ đi chơi, trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm đặc trưng.

Các đại biểu tham quan, mua sắm sản phẩm sau lễ khai mạc. Ảnh: Nguyễn Mai

Phát huy giá trị, mở rộng chuỗi liên kết

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa, Hà Nội và các tỉnh, thành phố sở hữu nguồn tài nguyên phong phú, với hệ thống sản phẩm OCOP đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa. Đây là lợi thế lớn để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng gia tăng giá trị, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và bảo tồn văn hóa truyền thống.

Tuy nhiên, quá trình phát triển sản phẩm OCOP vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Vùng nguyên liệu tại một số địa phương chưa tập trung, liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ còn hạn chế; quy mô sản xuất nhỏ; công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch chưa phát triển tương xứng. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định, yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng cao và các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe.

Do đó, để OCOP phát triển bền vững, cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm; quy hoạch, phát triển và liên kết vùng nguyên liệu; ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản sau thu hoạch. Cùng với đó là đa dạng hóa nguồn lực đầu tư thông qua xã hội hóa, tăng cường liên kết giữa người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và hệ thống phân phối; từng bước đưa sản phẩm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham quan, mua sắm sản phẩm sau lễ khai mạc. Ảnh: Nguyễn Mai

Hà Nội với thị trường lớn, sức mua cao và hệ thống phân phối đa dạng có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Các hội chợ, tuần hàng, chương trình xúc tiến thương mại không chỉ giúp sản phẩm miền núi phía Bắc “đi xa” hơn mà còn giúp các chủ thể hiểu rõ hơn nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó điều chỉnh mẫu mã, bao bì, chất lượng và phương thức tiếp cận thị trường.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho rằng, OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; đồng thời là giải pháp, nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Với hơn 100 gian hàng và hơn 1.000 sản phẩm OCOP đặc trưng của Hà Nội và 17 tỉnh, thành phố, sự kiện diễn ra từ ngày 24 đến 28-9. Tại lễ khai mạc tối 25-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho 3 chủ thể có sản phẩm được công nhận năm 2026.