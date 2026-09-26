Trải nghiệm nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản qua trình diễn trực tiếp

Giáo sư Hirotaka Furukawa, Học viện Trung ương Ikenobo trình diễn nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản.

Đây là chương trình đầu tiên trong chuỗi sự kiện Sazanami, giới thiệu nghệ thuật cắm hoa Ikebana Nhật Bản đến công chúng Thủ đô thông qua hình thức biểu diễn trực tiếp.

“Sazanami” trong tiếng Nhật có nghĩa là những gợn sóng nhỏ trên mặt nước. Tên gọi này được lựa chọn cho chuỗi chương trình với ý tưởng từ một tác phẩm Ikebana, một khoảnh khắc thưởng lãm hoặc một rung động cá nhân, nghệ thuật có thể tiếp tục được cảm nhận và lan tỏa. Với chủ đề “Sóng trăng”, chương trình lấy cảm hứng từ hình ảnh ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Sự tương phản giữa trạng thái tĩnh của ánh trăng và chuyển động của mặt nước được thể hiện qua ngôn ngữ Ikebana, với sự kết hợp giữa đường nét, khoảng trống, cành hoa và không gian xung quanh.

Điểm nổi bật của chương trình là hình thức biểu diễn trực tiếp, qua đó người xem có thể theo dõi quá trình một tác phẩm Ikebana được hình thành thay vì chỉ thưởng lãm tác phẩm hoàn thiện. Từ việc lựa chọn cành hoa, thay đổi hướng cắm đến giữ lại hoặc tạo khoảng trống, mỗi thao tác đều góp phần định hình bố cục và ý tưởng của tác phẩm.

Quang cảnh buổi biểu diễn.

Giáo sư Hirotaka Furukawa, Học viện Trung ương Ikenobo cho biết nghệ thuật cắm hoa Ikenobo không chỉ đơn thuần là cắm hoa vào bình để tạo vẻ đẹp trang trí, mà còn chú trọng tìm hiểu triết lý của nghệ thuật này, hướng đến “Hoa đạo", chứa đựng cách sống, thái độ và cảm xúc của con người.

Qua “Sóng trăng”, Ban tổ chức mong muốn tạo cơ hội để công chúng trực tiếp quan sát quá trình sáng tạo một tác phẩm Ikebana, qua đó có thêm góc nhìn về nghệ thuật cắm hoa truyền thống của Nhật Bản.

Ikenobo Vietnam Tachibanakai Study Group thành lập tháng 4/2021 và là cộng đồng thực hành, học tập Ikebana tại Việt Nam. Trong những năm qua, bên cạnh hoạt động giảng dạy bài bản, Hội tích cực tổ chức các triển lãm thường niên và chương trình giao lưu văn hóa nhằm lan tỏa giá trị của hoa đạo. Mỗi sự kiện là dịp để hội viên giới thiệu tác phẩm, đồng thời ghi dấu sự trưởng thành trong nhận thức và thực hành Ikebana tại Việt Nam.