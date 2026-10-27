Từ vật dụng quen thuộc trong đời sống hằng ngày, Dự án mở ra cách tiếp cận mới, gần gũi, góp phần lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người xứ Trà.

Tiktoker Lục Văn Toàn (áo đen) kì vọng dự án "Chiếc cốc kể chuyện quê hương" quảng bá vẻ đẹp Thái Nguyên.

Ý tưởng bắt đầu từ chiếc cốc uống trà. Thay vì chỉ dùng để thưởng thức trà, cà phê hay các loại đồ uống yêu thích, mỗi chiếc cốc được in hình những địa điểm du lịch nổi bật của Thái Nguyên, từ những đồi chè xanh mướt, vùng trà đặc trưng đến các danh lam, thắng cảnh và điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương.

Qua đó, mỗi chiếc cốc trở thành một “tấm bản đồ thu nhỏ”, gợi mở hành trình khám phá vẻ đẹp quê hương.

Điểm nhấn của Dự án là hoạt động check-in tại các địa điểm được in trên cốc để nhận quà. Mỗi hình ảnh không chỉ gợi ý một điểm đến mà còn khuyến khích người dân, du khách trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu những vùng đất giàu tiềm năng du lịch của Thái Nguyên.

Theo thể lệ chương trình, người tham gia hoàn thành các lượt check-in sẽ có cơ hội nhận quà tại các cơ sở của Homey Co-Working: số nhà 102, đường Bắc Sơn kéo dài; 104 đường Z115; Khu đô thị số 1, Centrix City, xã Đại Phúc.

Hoạt động được định hướng duy trì lâu dài, không giới hạn thời gian, tạo điều kiện để nhiều người tham gia hành trình khám phá Thái Nguyên theo cách riêng. Không chỉ mang đến trải nghiệm mới lạ, chương trình còn khuyến khích mọi người rời màn hình điện thoại, trực tiếp đến các điểm du lịch, cảm nhận vẻ đẹp quê hương và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Những địa điểm du lịch nổi tiếng của Thái Nguyên được in tỉ mỉ trên cốc.

Tiktoker Lục Văn Toàn, chủ chuỗi Dự án “Chiếc cốc kể chuyện quê hương”, chia sẻ: Qua mỗi lượt check-in, mỗi địa danh được khám phá và mỗi món quà được trao đi, tình yêu dành cho vùng đất xứ Trà sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần đưa “Chiếc cốc kể chuyện quê hương” trở thành hành trình kết nối cộng đồng, quảng bá du lịch Thái Nguyên bền vững.

Dự án cũng cho thấy tinh thần năng động, sáng tạo và trách nhiệm của người trẻ đối với quê hương. Bằng cách kết nối sản phẩm trà, du lịch và cộng đồng thông qua một vật dụng quen thuộc, nhóm thực hiện mong muốn tạo ra trải nghiệm gần gũi, có sức lan tỏa lâu dài.

Qua đó, Dự án góp phần khơi dậy niềm tự hào về quê hương, khuyến khích người dân cùng chung tay quảng bá những giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc của Thái Nguyên.

Là du khách đến từ Ninh Bình, chị Nguyễn Phương Hoa hào hứng khi biết đến Dự án. Chị chia sẻ: Tôi thấy đây là một ý tưởng rất thú vị và sáng tạo, không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp mọi người biết đến nhiều địa điểm đẹp của Thái Nguyên hơn.

Hướng tới Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, “Chiếc cốc kể chuyện quê hương” không chỉ kể câu chuyện về trà mà còn giới thiệu một vùng đất giàu bản sắc, nơi những người trẻ đang nỗ lực đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với du khách.