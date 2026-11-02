Nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh và mối duyên âm nhạc với mái trường Mỏ - Địa chất

Nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh (bên phải ảnh) được trao giải Nhất Cuộc thi “HUMG trong trái tim tôi” với ca khúc “Mỏ-Địa chất hôm nay-ngày mai”. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cuộc thi “HUMG trong trái tim tôi” là sự kiện thuộc chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường đại học Mỏ-Địa chất (15/11/1966-15/11/2026). Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, khơi dậy niềm tự hào, tình cảm gắn bó bền chặt của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu người học đối với mái trường HUMG.

Được phát động từ tháng 6/2026, Cuộc thi nhanh chóng lan tỏa, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo tác giả trong và ngoài Trường. Không dừng lại ở một sân chơi nghệ thuật, Cuộc thi đã góp phần tạo dựng cả "kho lưu trữ ký ức HUMG", nơi mỗi trang viết, thước phim hay giai điệu đều mang theo những ký ức thanh xuân, lòng biết ơn và khát vọng cống hiến của các tác giả với mái trường.

Chung cuộc, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc ở thể loại Tác phẩm viết. Bên cạnh đó là 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích ở thể loại Tác phẩm Video clip; và 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba ở thể loại Ca khúc. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 1 giải Ấn tượng, 1 giải Tác phẩm được yêu thích nhất, 1 giải Đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

Được trao giải Nhất với ca khúc “Mỏ-Địa chất hôm nay-ngày mai”, nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh chia sẻ, đây là dấu mốc có ý nghĩa trên hành trình sáng tác của bản thân. Bởi với ông, Trường đại học Mỏ-Địa chất không đơn thuần là nơi học tập, mà còn là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm, tình cảm và những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời. Giải thưởng lần này là sự tiếp nối mối duyên nghệ thuật đã được ông vun đắp từ những năm tháng còn là sinh viên.

Nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh có mối duyên âm nhạc với mái trường Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ca khúc “Mỏ-Địa chất hôm nay-ngày mai” được Ngọc Lê Ninh sáng tác với cảm hứng từ truyền thống 60 năm xây dựng, trưởng thành của nhà trường và khát vọng phát triển trong tương lai. Tác phẩm khắc họa hành trình của các thế hệ thầy và trò, từ những năm tháng đầu còn nhiều khó khăn đến chặng đường phát triển, mở rộng quy mô đào tạo và khẳng định vị thế trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật.

Thông qua ca từ, tác giả gợi nhắc những dấu ấn của ngành Mỏ-Địa chất, những công trình, bước chân của người kỹ sư trên khắp mọi miền đất nước. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như địa chất, dầu khí, ca khúc còn đề cập đến cơ điện, tự động hóa, môi trường bền vững, kinh tế, tin học và nhiều ngành nghề mới. Qua đó, thể hiện sự chuyển động của nhà trường trước yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và hội nhập, đồng thời gửi gắm niềm tin vào thế hệ sinh viên hôm nay với khát vọng sáng tạo, cống hiến. Tác phẩm đặt truyền thống và tương lai trong một dòng chảy xuyên suốt. Niềm tự hào về mái trường, tình yêu ngành nghề và khát vọng dựng xây đất nước được kết nối với tinh thần đổi mới, mở rộng chân trời tri thức.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Ngọc Lê Ninh dành tình cảm cho mái trường bằng âm nhạc. Năm 1992, khi còn là sinh viên Khoa Mỏ, chuyên ngành Khai thác lộ thiên, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ của trường, ông đã sáng tác ca khúc đầu tay “Hành khúc Đại học Mỏ-Địa chất”.

Năm 2002, ca khúc này đạt giải Nhì cuộc thi sáng tác ca khúc về trường và được lựa chọn làm bài hát truyền thống chính thức của trường, trở thành giai điệu quen thuộc, gắn với nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên từ đó đến nay.

Sau 34 năm, Ngọc Lê Ninh một lần nữa trở lại với đề tài về ngôi trường thân yêu. Nếu “Hành khúc Đại học Mỏ-Địa chất” mang đậm dấu ấn của một sinh viên trẻ với lòng biết ơn và khát vọng cống hiến thì “Mỏ-Địa chất hôm nay-ngày mai” thể hiện góc nhìn rộng hơn về hành trình phát triển, đổi mới, hướng tới tương lai của nhà trường.

Hai ca khúc cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho Trường đại học Mỏ-Địa chất. Đó cũng là tình cảm bền bỉ mà nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh gửi gắm qua âm nhạc, như một cách tri ân mái trường đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời và hành trình nghệ thuật của ông.