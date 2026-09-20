Chiếc Cartier đắt nhất lịch sử đấu giá

Cuộc đấu giá kéo dài 9 phút đưa cỗ máy lên mức 3,4 triệu USD.

Một chiếc Cartier Cheich hiếm vừa được bán với giá 26,52 triệu HKD (khoảng 3,4 triệu USD) tại Hong Kong (Trung Quốc), trở thành đồng hồ đeo tay Cartier đắt nhất từng xuất hiện trên sàn đấu giá, Hodinkee đưa tin.

Theo Sotheby's, phiên đấu giá diễn ra trong khuôn khổ Important Watches ngày 18/9. Cuộc cạnh tranh kéo dài khoảng 9 phút giữa những người tham gia trực tuyến, qua điện thoại và trực tiếp tại phòng đấu giá.

Mức giá 3,4 triệu USD vượt kỷ lục trước đó thuộc về một chiếc London Crash sản xuất năm 1991. Mẫu đồng hồ này được bán với giá khoảng 2 triệu USD tại Christie's Geneva hồi tháng 5.

Chiếc Cheich vừa lập kỷ lục là một trong 5 phiên bản được biết đến của dòng đồng hồ đặc biệt này. Khác với những chiếc nguyên bản từ thập niên 1980, sản phẩm được nhà mốt Pháp chế tác riêng vào năm 2010 bằng vàng trắng và sử dụng bộ máy quartz.

Nguồn gốc dòng Cheich gắn liền với Paris-Dakar Rally, giải đua đường trường được tay đua mô tô Thierry Sabine sáng lập năm 1978. Cuộc đua khi đó kéo dài khoảng 10.000 km, từ Paris (Pháp), băng qua sa mạc Sahara và kết thúc tại Dakar (Senegal).

Cartier là một trong những nhà tài trợ thời kỳ đầu của giải. Năm 1983, hãng cùng Chủ tịch khi đó là Alain-Dominique Perrin lập ra "Cartier Challenge", thử thách huyền thoại trong lịch sử đua xe. Phần thưởng được dành cho tay đua có thể chiến thắng cùng một hạng mục trong 2 năm liên tiếp.

Để làm cúp cho thử thách này, thương hiệu tạo ra một mẫu đồng hồ hoàn toàn mới. Thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc khăn che đầu màu xanh của người Tuareg sống tại Sahara, được gọi là "cheich" trong tiếng Pháp. Phần vỏ với nhiều lớp vàng uốn lượn mô phỏng những nếp vải quấn quanh đầu.

Đây là chiếc đồng hồ sinh ra từ giải đua Paris-Dakar.

Cỗ máy không được sản xuất thương mại mà chỉ dành cho người chiến thắng thử thách. Cuối cùng, chỉ có một tay đua giành được phần thưởng. Nhà vô địch motocross người Bỉ Gaston Rahier liên tiếp thắng hạng mục mô tô tại Paris-Dakar năm 1984 và 1985. Chiếc trao cho Rahier xuất hiện tại phiên đấu giá Sotheby's năm 2022 và được nhà sưu tầm Eric Ku mua với giá khoảng 1,1 triệu USD.

Cartier Challenge kết thúc không lâu sau đó, khi Thierry Sabine thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng năm 1986. Trong 4 chiếc Cheich nguyên bản bằng vàng, 2 nguyên mẫu hiện nằm trong bộ sưu tập di sản của hãng xa xỉ Pháp. Chiếc từng thuộc về Sabine hiện chưa rõ tung tích và có thể đã thất lạc.

Chiếc Cheich vừa lập kỷ lục tại Hong Kong có lịch sử khác với nhóm đồng hồ nói trên. Năm 2010, thương hiệu chế tác riêng chiếc đồng hồ cho Giorgio Seragnoli, đồng tác giả cuốn Cartier Bianco và là chủ nhân của một bộ sưu tập đồng hồ Cartier kim loại trắng đáng chú ý.

Phiên bản này sử dụng vàng trắng, khác với những chiếc Cheich nguyên bản. Đồng hồ dài 38 mm, rộng 27 mm và được trang bị bộ máy quartz. Sản phẩm đi kèm dây da nâu, hộp riêng và giấy chứng nhận ghi "No. 1 of 1", xác nhận đây là chiếc độc bản.

Cũng tại phiên đấu giá ở Hong Kong, chiếc Cartier London Midi Pebble sản xuất khoảng năm 1973-1974 được bán với giá 3,8 triệu HKD (khoảng 494.000 USD). Đây là mức giá đấu giá cao nhất từng được ghi nhận đối với một chiếc Pebble, vượt mức khoảng 450.000 USD của một phiên bản được Phillips bán năm 2021.

Tuy nhiên, một chiếc Cartier London Maxi Pebble khác đã bị Sotheby's rút khỏi phiên đấu giá sau khi phát hiện số serial trên vỏ trùng với một chiếc dự kiến được Monaco Legend Auctions đưa lên sàn vào tháng 10.

Sotheby's và Monaco Legend Group cho biết hai bên thống nhất tạm rút cả hai đồng hồ để tiếp tục nghiên cứu. Monaco Legend dự kiến tháo và kiểm tra từng chiếc, đồng thời tìm thêm tài liệu lưu trữ về hoạt động sản xuất của Cartier London trong giai đoạn này và tham khảo ý kiến các chuyên gia đồng hồ Cartier vintage trước khi đưa ra kết luận về tính nguyên bản.

Như Phương