Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước (Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa).

2. Người có tài sản: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa (Phòng Thi hành án dân sự khu vực 6 - Khánh Hòa). Đ/c: Đường Trường Chinh, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 16/10/2026 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước (Chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá).

4. Tên tài sản, nơi có tài sản: (Chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá).

a. Cửa hàng xăng dầu Hiệp Thành Phát Ninh Thuận tại Quốc lộ 1A, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa và toàn bộ quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.

b. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 741, tờ bản đồ số 23 và thửa đất số 443 tờ bản đồ số 24 tọa lạc tại thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa.

5. Tổng giá khởi điểm 03 tài sản: 20.735.036.000 đồng.

6. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

7. Thời gian, địa điểm, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 21/9/2026 đến 13/10/2026 tại Công ty.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ Công ty qua số điện thoại: (0259) 3 686 686, địa chỉ tại Lô TM 11-10, đường Huy Cận, Khu K1, P. Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa.