Porsche Cayenne 2027 chạy điện trang bị hệ thống massage ghế trước

Porsche bổ sung loạt trang bị mới cho Cayenne Electric đời 2027, nổi bật là hệ thống cửa vận hành bằng điện, có thể tự đóng cửa phía người lái sau khi tài xế cài dây an toàn hoặc đạp phanh.

Cayenne Electric 2027.

Theo Motor1, cả bốn cửa trên Cayenne Electric 2027 có thể đóng, mở bằng mô-tơ trợ lực. Người dùng chỉ cần kéo nhẹ tay nắm, sau đó hệ thống sẽ thực hiện phần còn lại. Cửa cũng có thể điều khiển bằng nút bấm trong cabin, màn hình trung tâm hoặc chìa khóa kỹ thuật số.

Riêng cửa tài xế có thể tự đóng khi người lái cài dây an toàn hoặc nhấn bàn đạp phanh. Porsche cho biết hệ thống có thể hoạt động khi xe đỗ trên đường dốc, đồng thời liên tục giám sát khu vực xung quanh cửa.

Nếu phát hiện người hoặc vật cản, quá trình đóng mở sẽ tự dừng. Người dùng vẫn có thể thao tác cửa bằng tay trong trường hợp không muốn sử dụng tính năng điện hoặc hệ thống gặp sự cố.

Nút điều khiển đóng/mở cửa điện trên Porsche Cayenne Electric 2027.

Một thay đổi đáng chú ý khác là tùy chọn sạc không dây dành cho Cayenne Electric. Xe chỉ cần đỗ đúng vị trí phía trên tấm sạc được lắp cố định trên mặt đất, sau đó quá trình nạp pin sẽ tự động diễn ra mà không cần cắm dây.

Hệ thống có công suất tối đa 11kW, hiệu suất truyền điện khoảng 90%. Tấm sạc có thể lắp ngoài trời và tích hợp cảm biến để dừng hoạt động nếu phát hiện người, động vật hoặc vật kim loại đến quá gần.

Porsche ban đầu triển khai công nghệ này tại Đức và một số thị trường châu Âu. Hãng sau đó xác nhận với Motor1 rằng tùy chọn sạc không dây cũng sẽ được cung cấp tại Mỹ.

Nội thất của Cayenne Electric 2027.

Cayenne Electric 2027 còn có hệ thống massage mới trên hai ghế trước. Mỗi ghế sử dụng 16 túi khí và sáu bộ truyền động âm thanh, cung cấp năm chương trình massage với nhiều mức rung khác nhau. Hệ thống âm thanh 4D có thể hoạt động độc lập với chức năng massage.

Khả năng cá nhân hóa ngoại thất cũng được mở rộng. Ngoài 13 màu tiêu chuẩn, khách hàng có thể chọn thêm 92 màu thuộc chương trình Paint to Sample, nâng tổng số màu sơn lên 105.

Các thay đổi trên áp dụng cho cả Cayenne Electric và phiên bản kiểu dáng coupe.

Tại Mỹ, giá Cayenne Electric 2027 không thay đổi so với trước. Bản tiêu chuẩn từ 111.350 USD (khoảng 2,9 tỷ đồng), trong khi Cayenne Turbo Electric Coupe từ 170.350 USD (khoảng hơn 4,4, tỷ đồng), chưa tính các trang bị tùy chọn.

Porsche đã nhận đặt hàng tại Mỹ và dự kiến giao những chiếc Cayenne Electric đời 2027 đầu tiên trong quý I/2027.