Tham khảo giá bán hiện nay, giá lăn bánh xe VinFast VF 6 tháng 9/2026 từ khoảng 648-715 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Mẫu SUV điện cỡ B hiện được VinFast phân phối với hai phiên bản Eco và Plus, trong đó bản Plus sở hữu công suất và trang bị cao hơn.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe VinFast VF 6 tháng 9/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe VinFast VF 6 tháng 9/2026

VinFast VF 6 thuộc nhóm SUV điện cỡ B, hướng tới khách hàng sử dụng xe trong đô thị nhưng vẫn cần một mẫu xe có không gian cabin tương đối rộng và khả năng vận hành linh hoạt. Mẫu xe có chiều dài 4.238 mm, rộng 1.820 mm, cao 1.594 mm và chiều dài cơ sở 2.730 mm.

Trong tháng 9/2026, VF 6 được phân phối với hai phiên bản Eco và Plus. Giá niêm yết lần lượt là 646 triệu đồng và 699 triệu đồng. Do là ô tô điện chạy pin, VF 6 hiện được hưởng chính sách miễn lệ phí trước bạ đến hết ngày 28/2/2027 theo chính sách hiện hành.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe VinFast VF 6 tháng 9/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá bán có thể thay đổi tùy theo khu vực đăng ký, trang bị, màu sắc và thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi thực tế cũng có thể khác nhau giữa các đại lý và phiên bản xe.

VinFast VF 6 – SUV điện cỡ B với thiết kế hiện đại và nhiều công nghệ

VinFast VF 6 sở hữu ngoại hình theo phong cách hiện đại, với phần đầu xe đặc trưng của thương hiệu cùng những đường nét thiên về khí động học. Thiết kế được thực hiện với sự tham gia của Pininfarina và Torino Design, trong khi kích thước tổng thể cùng chiều dài cơ sở 2.730 mm tạo cho xe dáng khá cân đối trong nhóm SUV đô thị.

Khoang nội thất VF 6 được bố trí theo hướng tối giản, với màn hình trung tâm 12,9 inch và màn hình hiển thị trên kính lái HUD thay cho bảng đồng hồ truyền thống phía sau vô-lăng. Xe có ghế giả da, vô-lăng bọc da, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 6 loa cùng Apple CarPlay và Android Auto. Bản Plus được trang bị điều hòa tự động hai vùng, trong khi bản Eco sử dụng điều hòa một vùng.

Về vận hành, cả hai phiên bản đều sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu trước và bộ pin Lithium-ion dung lượng 59,6 kWh. VF 6 Eco có công suất tối đa 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, trong khi VF 6 Plus đạt 201 mã lực và 310 Nm. Quãng đường di chuyển theo tiêu chuẩn WLTP lần lượt đạt 399 km và 381 km.

Trang bị an toàn là một trong những điểm đáng chú ý trên VF 6. Cả hai phiên bản đều có camera 360 độ, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Bản Plus được bổ sung gói ADAS cấp độ 2 với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo và tự động chuyển làn.

Như vậy, giá lăn bánh xe VinFast VF 6 tháng 9/2026 được tham khảo từ khoảng 648 triệu đồng đối với bản Eco tại các tỉnh, trong khi bản Plus có mức lăn bánh khoảng 715 triệu đồng tại Hà Nội và TP.HCM. Với hai lựa chọn cấu hình, động cơ điện công suất tới 201 mã lực và chiều dài cơ sở 2.730 mm, VF 6 hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu SUV điện cỡ B có nhiều trang bị công nghệ.