Xuất hiện xe máy điện giá 16,5 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, thiết kế hiện đại, tính năng như ô tô

Xe máy điện đẹp hơn SH Mode, thiết kế hiện đại, tính năng như ô tô

Gogoro EZZY

Là lựa chọn hàng đầu dành cho những người mới làm quen với xe máy điện, Gogoro EZZY ghi dấu ấn nhờ thiết kế thực dụng, tiện lợi và dễ dàng bảo dưỡng. Mẫu xe đã liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu doanh số xe máy điện trong suốt một năm, với tổng doanh số vượt 12.000 xe, đồng thời đặc biệt được khách hàng nữ yêu thích.

Tiếp nối phản hồi tích cực dành cho những gam màu Morandi trước đây, Gogoro EZZY tiếp tục được bổ sung hai màu mới gồm “Hồng nhạt” và “Xám xanh”. Cả hai đều sử dụng tông màu có độ bão hòa thấp, mang hiệu ứng sương mờ pha xám nhẹ, tạo nên vẻ ngoài hiện đại, nhẹ nhàng và thanh lịch, đồng thời mang đến thêm lựa chọn màu sắc cho mẫu xe đang được ưa chuộng.

Gogoro EZZY còn mang đến ba điểm nâng cấp hướng tới trải nghiệm sử dụng nhẹ nhàng

Tiếp nối những gam màu có độ bão hòa thấp từng được yêu thích nhất trên Gogoro EZZY, hai màu mới Hồng nhạt và Xám xanh kết hợp hài hòa giữa vẻ mềm mại, tinh tế cùng khả năng phối hợp dễ dàng với nhiều phong cách. Không chỉ thay đổi diện mạo, Gogoro EZZY còn mang đến ba điểm nâng cấp hướng tới trải nghiệm sử dụng nhẹ nhàng, thuận tiện hơn, từ việc chăm sóc xe hàng ngày, cải thiện sự ổn định khi vận hành cho tới nâng cấp không gian chứa đồ và yên xe.

Thông tin từ Tạp chí Nhịp sống thị trường, vận hành và bảo dưỡng đơn giản: Gogoro EZZY được trang bị mô-tơ đặt trong bánh, giúp giảm đáng kể tần suất bảo dưỡng, qua đó tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình sử dụng hàng ngày. Xe sử dụng ổ khóa truyền thống, mang đến thao tác trực quan và dễ làm quen đối với mọi thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, chức năng lùi xe bằng một nút bấm được người dùng đánh giá cao, giúp việc dắt, di chuyển và đỗ xe trở nên nhẹ nhàng hơn.

Phanh đĩa kép tăng sự an tâm: Xe được trang bị hệ thống phanh đĩa kép trước và sau kết hợp SBS, được giới thiệu là vượt trội so với các mẫu xe cùng phân khúc. Thiết kế này góp phần nâng cao độ ổn định khi phanh, giúp người dùng tự tin hơn trong nhiều điều kiện vận hành, từ đường khô ráo đến trời mưa hoặc khi chở thêm người.

Gogoro EZZY được trang bị mô-tơ đặt trong bán

Không gian chứa đồ được nâng cấp: Gogoro EZZY sở hữu cốp chứa đồ dung tích 28 lít cùng khu vực để chân rộng rãi, mang đến nhiều không gian hơn cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Yên xe dài 68 cm, thuộc loại dài nhất trong phân khúc, đồng thời được cải thiện khả năng chống trượt. Đặc biệt, xe còn bổ sung khoang chứa giấy đăng ký xe riêng bên dưới yên, giúp việc sử dụng hàng ngày trở nên thuận tiện hơn.

Gogoro EZZY sở hữu cốp chứa đồ dung tích 28 lít

Với diện mạo trẻ trung, hai màu sắc mới cùng hàng loạt trang bị hướng đến sự tiện dụng, Gogoro EZZY tiếp tục được định vị là mẫu xe điện dễ sử dụng, dễ làm quen và phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày, đặc biệt với những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe nhỏ gọn, thời trang và thuận tiện.

Giá xe máy điện Gogoro EZZY

Xe máy điện Gogoro EZZY "Hồng nhạt" và "Xám xanh" có giá ưu đãi dành cho khách hàng đặt mua sớm là 59.980 Đài tệ (khoảng 50 triệu đồng). Khách hàng mua xe trước ngày 27/9 còn được hưởng ưu đãi cước sử dụng hàng tháng từ 168 Đài tệ, kết hợp với các khoản trợ cấp cao từ chính phủ, giúp giá thực tế để sở hữu xe có thể dưới 20.000 Đài tệ (tương đương 16,5 triệu đồng).

Trước đó, thông tin từ Tạp chí điện tử Arttimes, khi mới ra mắt tại thị trường Đài Loan vào năm 2025, giá bán đề xuất của Gogoro EZZY 500 trước khi được trợ giá là 74.980 Tân Đài tệ (khoảng 57,3 triệu đồng). Tuy nhiên, sau khi áp dụng trợ giá, giá bán hiện tại của mẫu xe này chỉ còn chưa tới 40.000 Tân Đài tệ (khoảng 30 triệu đồng).

Xe máy điện giá hơn 10 triệu đồng, có mẫu đi gần 130 km/sạc, không cần bằng lái phù hợp với học sinh trên 16 tuổi

Các mẫu xe dưới đây có giá bán dưới 17 triệu đồng, đa dạng về thiết kế, tốc độ và phạm vi hoạt động, có thể đáp ứng nhu cầu đi học của học sinh.

Xe máy điện Aima M1 Sport: giá 10,5 triệu đồng

Aima M1 Sport

Aima M1 Sport là một trong những mẫu xe có giá thấp nhất trong danh sách, với mức tham khảo khoảng 10,5 triệu đồng.

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe được trang bị động cơ 250W, cho tốc độ tối đa 25 km/h. Nguồn điện đến từ bộ ắc-quy 48V-12Ah, đủ để xe di chuyển khoảng 50 km sau một lần sạc đầy. Thời gian nạp điện vào khoảng 8 giờ.

M1 Sport sử dụng khung thép sơn tĩnh điện, vành đúc hợp kim kết hợp lốp không săm. Trang bị đi kèm gồm hệ thống chiếu sáng LED, màn hình LCD, phanh tang trống ở cả bánh trước và bánh sau cùng khóa Smartkey.

Thiết kế của mẫu xe này được phát triển theo phong cách M133 quen thuộc, hướng nhiều hơn tới người dùng trẻ và nhu cầu đi lại quãng ngắn trong đô thị.

Xe máy điện Yadea I6: giá 11,8 triệu đồng

Yadea I6

Yadea I6 hiện có giá trong khoảng 11,8-13,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Theo Yadea Việt Nam, mẫu xe có kích thước 1.430 x 665 x 1.030 mm, chiều cao yên 700 mm và trọng lượng khoảng 38,5 kg. Khả năng tải tối đa được công bố ở mức 75 kg.

Xe sử dụng động cơ điện một chiều không chổi than, công suất định danh 210W và công suất cực đại 250W. Tốc độ tối đa được giới hạn ở 25 km/h.

Tùy phiên bản, người dùng có thể lựa chọn ắc-quy 48V-12Ah hoặc pin lithium 48V-14Ah. Quãng đường hoạt động sau mỗi lần sạc đầy khoảng 50 km.

Một số tiện ích đáng chú ý gồm hệ thống đèn LED, màn hình LCD, giảm xóc thủy lực, phanh tang trống trên cả hai bánh và tính năng chống trộm.

Xe máy điện Yadea I-Fun: giá 11,9 triệu đồng

Yadea I-Fun

Có giá tham khảo 11,9 triệu đồng, Yadea I-Fun cũng hướng tới nhóm khách hàng trẻ cần phương tiện nhỏ gọn để đi học hoặc di chuyển hàng ngày.

Theo Báo Gia Lai online, xe dài 1.470 mm, rộng 700 mm và cao 1.010 mm. Chiều cao yên ở mức 700 mm, trọng lượng khoảng 40 kg.

I-Fun dùng động cơ HUB với công suất định danh 210W, tối đa 250W và vận tốc cao nhất 24 km/h.

Bộ pin lithium 48V-12Ah cho phép xe đi khoảng 45 km sau một lần sạc. Pin có thể tháo rời, giúp việc nạp điện thuận tiện hơn trong trường hợp người dùng không thể đưa xe tới vị trí có ổ cắm.

Trang bị trên xe gồm đèn LED, phanh tang trống trước và sau, giỏ trước dung tích 13 lít, sàn để chân rộng 400 mm cùng hệ thống khóa bánh chống trộm.

Xe máy điện TAILG GR55: giá 12,9 triệu đồng

TAILG GR55

TAILG GR55 có giá khoảng 12,9 triệu đồng và nằm trong nhóm xe đạp điện có khả năng vận hành tương đối cao.

Thông tin từ báo Xây dựng, xe được trang bị động cơ 500W, tốc độ tối đa 40 km/h. Bộ ắc-quy 48V-22,3Ah giúp phương tiện có thể di chuyển tối đa khoảng 80 km sau một lần sạc. Thời gian nạp đầy điện dao động 6-8 giờ.

GR55 nặng khoảng 42 kg, có kích thước 1.625 x 705 x 1.025 mm và chiều cao yên 720 mm.

Phanh đĩa được sử dụng ở bánh trước, trong khi phía sau là phanh tang trống. Xe dùng lốp kích thước 3.0-10 ở phía trước và 2.75-10 ở phía sau.

Với thiết kế gọn và trọng lượng vừa phải, GR55 được định vị cho học sinh, sinh viên hoặc người cần phương tiện di chuyển ngắn trong thành phố.

Xe máy điện Yadea Odora S2: giá 16,5 triệu đồng

Yadea Odora S2

Ở mức giá 16,5 triệu đồng, Yadea Odora S2 là một trong những lựa chọn có tốc độ cao hơn trong nhóm xe điện hướng tới học sinh, sinh viên.

Theo hãng Yadea Việt Nam, xe có thể đạt vận tốc tối đa 46 km/h và đi khoảng 80 km sau mỗi lần sạc đầy.

Odora S2 sử dụng ắc-quy thay vì pin lithium-ion. Kích thước xe đạt 1.775 x 669 x 1.120 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên 750 mm.

Với khoảng giá từ hơn 10 triệu đến dưới 18 triệu đồng, người dùng hiện có khá nhiều lựa chọn xe điện phục vụ nhu cầu đi học và di chuyển hàng ngày. Tuy nhiên, ngoài giá bán, người mua cũng cần cân nhắc tốc độ tối đa, quãng đường hoạt động, loại pin hoặc ắc-quy và chi phí sử dụng lâu dài để chọn mẫu xe phù hợp.

Xe máy điện Aima M1 Sport: giá 10,5 triệu đồng

Aima M1 Sport

Aima M1 Sport là một trong những mẫu xe có giá thấp nhất trong danh sách, với mức tham khảo khoảng 10,5 triệu đồng.

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe được trang bị động cơ 250W, cho tốc độ tối đa 25 km/h. Nguồn điện đến từ bộ ắc-quy 48V-12Ah, đủ để xe di chuyển khoảng 50 km sau một lần sạc đầy. Thời gian nạp điện vào khoảng 8 giờ.

M1 Sport sử dụng khung thép sơn tĩnh điện, vành đúc hợp kim kết hợp lốp không săm. Trang bị đi kèm gồm hệ thống chiếu sáng LED, màn hình LCD, phanh tang trống ở cả bánh trước và bánh sau cùng khóa Smartkey.

Thiết kế của mẫu xe này được phát triển theo phong cách M133 quen thuộc, hướng nhiều hơn tới người dùng trẻ và nhu cầu đi lại quãng ngắn trong đô thị.

Xe máy điện Yadea I6: giá 11,8 triệu đồng

Yadea I6

Yadea I6 hiện có giá trong khoảng 11,8-13,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Theo Yadea Việt Nam, mẫu xe có kích thước 1.430 x 665 x 1.030 mm, chiều cao yên 700 mm và trọng lượng khoảng 38,5 kg. Khả năng tải tối đa được công bố ở mức 75 kg.

Xe sử dụng động cơ điện một chiều không chổi than, công suất định danh 210W và công suất cực đại 250W. Tốc độ tối đa được giới hạn ở 25 km/h.

Tùy phiên bản, người dùng có thể lựa chọn ắc-quy 48V-12Ah hoặc pin lithium 48V-14Ah. Quãng đường hoạt động sau mỗi lần sạc đầy khoảng 50 km.

Một số tiện ích đáng chú ý gồm hệ thống đèn LED, màn hình LCD, giảm xóc thủy lực, phanh tang trống trên cả hai bánh và tính năng chống trộm.

Xe máy điện Yadea I-Fun: giá 11,9 triệu đồng

Yadea I-Fun

Có giá tham khảo 11,9 triệu đồng, Yadea I-Fun cũng hướng tới nhóm khách hàng trẻ cần phương tiện nhỏ gọn để đi học hoặc di chuyển hàng ngày.

Theo Báo Gia Lai online, xe dài 1.470 mm, rộng 700 mm và cao 1.010 mm. Chiều cao yên ở mức 700 mm, trọng lượng khoảng 40 kg.

I-Fun dùng động cơ HUB với công suất định danh 210W, tối đa 250W và vận tốc cao nhất 24 km/h.

Bộ pin lithium 48V-12Ah cho phép xe đi khoảng 45 km sau một lần sạc. Pin có thể tháo rời, giúp việc nạp điện thuận tiện hơn trong trường hợp người dùng không thể đưa xe tới vị trí có ổ cắm.

Trang bị trên xe gồm đèn LED, phanh tang trống trước và sau, giỏ trước dung tích 13 lít, sàn để chân rộng 400 mm cùng hệ thống khóa bánh chống trộm.

Xe máy điện TAILG GR55: giá 12,9 triệu đồng

TAILG GR55

TAILG GR55 có giá khoảng 12,9 triệu đồng và nằm trong nhóm xe đạp điện có khả năng vận hành tương đối cao.

Thông tin từ báo Xây dựng, xe được trang bị động cơ 500W, tốc độ tối đa 40 km/h. Bộ ắc-quy 48V-22,3Ah giúp phương tiện có thể di chuyển tối đa khoảng 80 km sau một lần sạc. Thời gian nạp đầy điện dao động 6-8 giờ.

GR55 nặng khoảng 42 kg, có kích thước 1.625 x 705 x 1.025 mm và chiều cao yên 720 mm.

Phanh đĩa được sử dụng ở bánh trước, trong khi phía sau là phanh tang trống. Xe dùng lốp kích thước 3.0-10 ở phía trước và 2.75-10 ở phía sau.

Với thiết kế gọn và trọng lượng vừa phải, GR55 được định vị cho học sinh, sinh viên hoặc người cần phương tiện di chuyển ngắn trong thành phố.

Xe máy điện Yadea Odora S2: giá 16,5 triệu đồng

Yadea Odora S2

Ở mức giá 16,5 triệu đồng, Yadea Odora S2 là một trong những lựa chọn có tốc độ cao hơn trong nhóm xe điện hướng tới học sinh, sinh viên.

Theo hãng Yadea Việt Nam, xe có thể đạt vận tốc tối đa 46 km/h và đi khoảng 80 km sau mỗi lần sạc đầy.

Odora S2 sử dụng ắc-quy thay vì pin lithium-ion. Kích thước xe đạt 1.775 x 669 x 1.120 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên 750 mm.

Với khoảng giá từ hơn 10 triệu đến dưới 18 triệu đồng, người dùng hiện có khá nhiều lựa chọn xe điện phục vụ nhu cầu đi học và di chuyển hàng ngày. Tuy nhiên, ngoài giá bán, người mua cũng cần cân nhắc tốc độ tối đa, quãng đường hoạt động, loại pin hoặc ắc-quy và chi phí sử dụng lâu dài để chọn mẫu xe phù hợp.