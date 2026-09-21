Đánh giá KIA Soluto bản MT và MT Deluxe: Mẫu sedan cỡ nhỏ thực dụng với giá bán dễ tiếp cận

KIA Soluto là mẫu sedan được định vị ở khoảng giữa phân khúc xe đô thị hạng A và hạng B, hướng trực tiếp đến nhóm khách hàng kinh doanh vận tải dịch vụ cùng các gia đình nhỏ mua xe lần đầu. Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của dòng xe lắp ráp trong nước này nằm ở mức giá khởi điểm dễ tiếp cận, thậm chí thấp hơn một số mẫu xe cỡ nhỏ hạng A trên thị trường như VinFast Fadil hay Honda Brio.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh KIA Soluto

Tại thị trường Việt Nam, KIA Soluto mang đến 5 lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm trắng (Clear White), đen (Aurora Black Pearl), đỏ (Marcato Red), bạc (Titanium Silver) và xanh lam (Blue Stream). Mẫu xe này trực tiếp cạnh tranh cùng các đối thủ trong phân khúc sedan cỡ nhỏ như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City và Mitsubishi Attrage.

Dưới đây là bảng giá niêm yết cùng mức giá lăn bánh tạm tính tham khảo tại các địa phương:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình giảm giá trực tiếp tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực đăng ký cũng như trang bị cụ thể.

Ngôn ngữ thiết kế ngoại thất tối giản và thực dụng

Ngoại hình của KIA Soluto mang phong cách thực dụng, nhã nhặn và đáp ứng tốt thị hiếu số đông. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.700 x 1.460 mm, chiều dài cơ sở 2.570 mm cùng khoảng sáng gầm 150 mm. Thông số này đem lại bán kính quay vòng hợp lý, giúp xe linh hoạt khi di chuyển trong các tuyến phố đô thị chật hẹp.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng mũi hổ đặc trưng của KIA kết hợp cùng cụm đèn pha bo tròn. Cụm chiếu sáng chính sử dụng bóng halogen kèm chóa phản xạ truyền thống, tối ưu chi phí thay thế và sửa chữa. Các chi tiết cản trước, hốc hút gió và hốc đèn sương mù được tạo hình giản dị.

Ở góc nhìn ngang hông, thân xe KIA Soluto được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 14 inch. Tay nắm cửa mạ crom sáng bóng xuất hiện trên các bản cao hơn, trong khi bản tiêu chuẩn sử dụng tay nắm cửa đồng màu thân xe. Đáng chú ý, hai phiên bản KIA Soluto MT Deluxe và AT Deluxe được bổ sung thêm gương chiếu hậu gập điện và cốp sau mở tiện lợi bằng nút bấm điện.

Không gian nội thất và tiện nghi khoang lái

Khoang cabin của KIA Soluto chú trọng tính công thái học và sự thuận tiện trong quá trình thao tác hàng ngày. Bảng táp-lô được bố trí đối xứng, điểm xuyết bằng cửa gió điều hòa hai bên dạng tròn điệu đà. Toàn bộ các ghế ngồi trên tất cả phiên bản đều được bọc da sạch sẽ, dễ dàng vệ sinh – đây là điểm cộng lớn cho nhu cầu chạy xe dịch vụ.

Hàng ghế thứ hai của xe mang lại tư thế ngồi tương đối dễ chịu nhờ độ ngả lưng ghế được nâng lên 99 độ. Khu vực này cũng được trang bị bệ tỳ tay trung tâm cùng 3 tựa đầu có thể điều chỉnh linh hoạt theo chiều cao hành khách, giúp giảm cảm giác mệt mỏi trong các hành trình dài.

Khu vực điều khiển trung tâm trang bị vô-lăng 3 chấu thể thao tích hợp các phím chức năng nhanh. Phía sau là cụm đồng hồ công-tơ-mét kết hợp giữa hai đồng hồ cơ analog và một màn hình kỹ thuật số hiển thị thông số cơ bản. Hệ thống thông tin giải trí của xe gồm màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi cùng dàn âm thanh 6 loa.

Hiệu năng vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu

Cung cấp sức mạnh cho KIA Soluto là khối động cơ xăng Kappa 1.4L Dual-CVVT gồm 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.368 cc. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.

Hệ thống lái trợ lực điện MDPS mang lại cảm giác vần vô-lăng nhẹ nhàng khi luồn lách qua các đoạn đường đông đúc. Hệ thống treo trước kiểu McPherson và treo sau dạng thanh xoắn đáp ứng độ ổn định vừa đủ trên đường trường. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe ghi nhận ở mức 4,2–5,3 lít/100 km trên cao tốc và 6,7–8,3 lít/100 km trong môi trường đô thị.

Khung gầm và trang bị an toàn

KIA Soluto ứng dụng kết cấu khung gầm gia cố bằng thép cường độ cao AHSS (Advanced High Strength Steel), giúp tăng độ cứng vững và giảm thiểu lực tác động vào khoang hành khách khi xảy ra va chạm. Hệ thống an toàn tiêu chuẩn bao gồm 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và tính năng tự động khóa cửa khi xe bắt đầu di chuyển.

Đánh giá tổng quan

KIA Soluto thể hiện rõ định hướng là một chiếc xe thuần túy phục vụ nhu cầu di chuyển căn bản. Dù động cơ không quá bốc và danh sách trang bị chỉ dừng ở mức vừa đủ, xe lại ghi điểm mạnh nhờ mức giá đầu tư ban đầu thấp, khoang chứa đồ 475 lít rộng rãi và khả năng tiết kiệm chi phí vận hành trong suốt vòng đời sử dụng.